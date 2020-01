Edzőváltás utáni siker

A jégkorong Erste Liga alapszakaszának utolsó mérkőzésén a Dunaújvárosi Acélbikák együttese remek csatában nyert a Corona Brasov ellen, régi-új szakvezetője irányításával.

Dunaújvárosi Acélbikák–Corona Brasov (romániai) 7-5 (2-2, 2-1, 3-2)

Dunaújváros, 200 néző

V.: Németh M., Soós,

DAB: Hughson – Kovács B. Z. (1), Vuorijärvi (1), Azari 1 (1), Dansereau (2), Mazurek 1 (1) – Hüffner, Lendák 1, Silló A. (2), Somogyi 1 (1), Turcotte 1 (2) – Dósa 1, Hruby, Gebei G. 1, Kovács E., Németh P. – Baker, Pinczés. Edző: David Leger

Brasov: Tőke – Boriszenko 2, Molnár Zoltán, Fowlie (2), Gliga (1), Franko 1 (1) – Bíró O. (1), Mihály E., Molnár Zsombor, Péter B. (1), Tranca 1 (2) – Bíró M., Haraga, Bíró G., Brown, Zagidullin 1 – Constantin. Edző: Július Pénzes

Kiállítások: 8, ill. 8 perc

Kapura lövések: 34-50

A meccs előtt derült ki, hogy a szezon további részében David Leger irányítja vezetőedzőként a DAB együttesét. Az 51 éves kanadai szakember szerdán érkezett, és már ott állt új állomáshelye kispadjánál, ahol Miroslav Ihnacak, valamint Jan Vodila segített neki.

A szakember neve nem ismeretlen az újvárosi drukkerek előtt, mivel már dolgozott a gárdánál a 2014/15-ös szezonban.

A 8. percben egy kibekkelt hátrány után Somogyi Balázs lövése csörgette meg a kapuvasat egy igen ígéretes akciót követően. Majd két perc múlva egy emberelőnyt már kihasználtak a vendéglátók, egy kapu előtti kavarodásnál Dósa Krisztián eszmélt leggyorsabban, és vágta be a pakkot Tőke Zoltán ketrecébe, 1-0. Nem kellett várni sokat az egyenlítésre, szintén fórból Albert Zagidullin volt eredményes, 1-1. Aztán még egy perc sem telt el, amikor Lendák Martin Somogyi kipattanó lövését kotorta a gólvonal mögé, 2-1. A harmad hajrájában Tranca Daniel ügyesen játszotta magát tisztára, és a meglepett bekkek mellett vette be James Hughson kapuját, 2-2.

Az első szünet után, a 31. percben Pavlo Boriszenko lövése talált utat a hazai kapuba, 2-3. Ezt követte a DAB parádéja, 22 másodpercen belül előnyhöz jutottak, előbb David Mazurek szinte térdelő helyzetből, a kapu torkából talált be, majd Hugo Turcotte is feliratkozott a góllövők közé, 4-3. A záró harmad DAB-góllal kezdődött, Somogyi szólóból szerzett fontos találatot, 5-3. A 44. percben senki nem figyelt a padról bekorcsolyázó Boriszenkóra, aki kíméletlenül lőtt a hálóba, majd másfél perc múlva Steven Franko egalizált, 5-5. Még nem volt vége, mivel a 48. percben Gebei Gergely Kovács Bronson Zoltán passzát értékesítette, 6-5. A sikert pedig Azari Zsolt biztosította be egy formás támadást lezárva, 7-5.