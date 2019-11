Edzőváltás a Sóstón

A Puskás Akadémia FC-től elszenvedett 3-1-es vereséget követően szerződést bontott a MOL Fehérvár FC az NB I-es csapat vezetőedzőjével, Marko Nikoliccsal. Hétfő délután már Joan Carrillo irányította a fehérváriak edzését.

„A MOL Fehérvár FC a mai napon szerződést bontott Marko Nikolics vezetőedzővel. Köszönjük a klubért végzett munkáját, további pályafutásához sok sikert kívánunk!” – adott hírt a döntésről szűkszavú közleményében a klub hétfőn délelőtt.

Tény, a fehérváriak rendkívül gyenge produkcióval rukkoltak elő a szombati, Puskás Akadémia FC elleni bajnokin, a 60. percig szinte semmit nem csinált a csapat, pontatlanság, a koncentráció teljes hiánya jellemezte a piros-kékek játékát. De nem most süllyedt apátiába a Vidi. A Vaduz elleni Európa-liga-búcsú is váratlan pofonként érte a gárdát, de a bajnokságot jól kezdték a fehérváriak. Azonban az első meccsek támadószellemét újra feladta az együttes, s nem csupán a tetszetős játék, de az eredmények is elmaradtak. Utolsó öt bajnokiján a megszerezhető 15 pontból csupán ötöt gyűjtött be a Fehérvár, kikapott a Fraditól és a Puskástól, döntetlent játszott a Mezőkövesd és a Zalaegerszeg együtteseivel, s csak a sereghajtó Kaposvárt tudta két vállra fektetni. A legutóbbi, Puskás elleni tanácstalanságot látva Marko Nikolics már fel sem pattant a kispadról, egykedvűen nézte csapata szenvedését. A stadionban már szombaton hallani lehetett, hogy edzőváltásra kerül sor, de egyes hírek szerint a jövő szerdai, Szeged-Csanád Grosics Akadémia elleni Magyar Kupa- találkozót, más vélekedés szerint a téli szünetet várta volna meg a klub a nagy döntéssel.

Marko Nikolics 2017 nyarán vette át a Mol Fehérvár FC irányítását. Az elmúlt két és fél évben 120 mérkőzésen ült a székesfehérváriak kispadján, 69 győzelem mellett 27 döntetlen és 24 vereség a mérlege 210-114-es gólkülönbséggel. Bajnoki címet szerzett a 40 éves szerb szakember, majd a 2018–2019es szezonban bejutott a Vidivel az Európa-liga csoportkörébe.

Gyorsan megtalálta az utódot a Fehérvár, a hétfő délutáni edzést már a spanyol Joan Carrillo irányította. Az 51 éves tréner 2015-ben bajnokságot nyert a fehérváriakkal, azóta pedig a spanyol Almeríánál, a horvát Hajduk Splitnél és a lengyel Wisla Krakkónál dolgozott.