Edzésnek indult, első hellyel ért véget a verseny

Források hiánya miatt évekre abbahagyta a versenyzést, a hétvégén viszont már versenyt nyert a dunaújvárosi erősember, Hrozik Gábor.

A Marvel képregény-univerzum egyik leghíresebb alakjáról, a legendás erejű Hulkról kapta becenevét a 42 éves sportoló, aki Mitsubishi-Subaru Iceman Hungary Erősember Versenysorozat múlt hétvégi, balatonlellei állomásán minden más indulót maga mögé utasított. De hogyan jutott el idáig? Erről kérdeztük a 2010-es év Magyarország Legerősebb Embere címét elnyerő sportolót.

Hogyan indult a karrierje, mi fogta meg az erősember- sportban?

– Gyerekként is csodáltam az erős embereket, tv-ben is követtem a különböző versenyeket. Tizenhat éves koromban én is elkezdtem súlyzós edzéseken részt venni, egyre jobban megtetszett az erőfejlesztés, de sosem jutott eszembe, hogy egyszer én is ilyen erős lehetek. 2003 környékén próbáltam ki magam egy versenyen, ahol tehetségkutató kategóriában indulva végül négy másodosztályú versenyző előtt sikerült végeznem, ez a siker adott egy jó nagy motivációt, hogy lehet keresnivalóm ebben a sportágban.

Hogyan sikerül összeegyeztetni a civil élettel a versenyekre való felkészülést?

– Rendkívül összetett feladat egy ilyen procedúra, úgy, hogy még a munkahelyi kötelességei kötik az embert. 2010- ben, amikor a Magyarország Legerősebb Embere címet elnyertem, hétvégenként viselkedés koordinátorként dolgoztam szórakozóhelyeken, hogy támogató híján elő tudjam teremteni a felkészüléshez szükséges forrásokat. Mindezt nagyon nehéz volt véghez vinni, ezért döntöttem végül 2015-ben úgy, hogy inkább visszavonulok.

Mi miatt döntött a visszatérés mellett?

– Egy régi vállalkozó jó barátom keresett meg, hogy ő még lát bennem fantáziát, és mindenben segítene, támogatna. Miután átbeszéltünk mindent, ez adott egy akkora motivációt, hogy végre kiaknázhatom, mire vagyok képes, mikor van mögöttem végre normális háttér. Úgy éreztem, ezt a lehetősége mindenféleképpen meg kell ragadnom.

Mit gondol legutóbbi, balatonlellei győzelméről?

– Sérülések, visszamondások miatt kerültem be végül, pedig én is jeleztem, hogy még nem vagyok jó állapotban, a felkészülésnek is csak a negyedik hetében jártam. Úgy érkeztem oda, hogy egy közös, baráti átmozgató edzésre jövök, az se baj, ha dobogó lesz belőle, ennek ellenére sikerült megnyerni a versenyt.

Milyen tervei vannak az elkövetkező időszakra nézve?

– Áprilisban lesz az országos bajnokság selejtezője, ahonnan szeretnék bejutni a döntőbe. Azután a győri döntőben lesz cél a győzelem, azaz ismét elnyerni a Magyarország Legerősebb Embere címet.