Edzések négy fal között, a kertben

A röplabda sem maradt ki azon sportágak közül, melyeknek félbeszakították a bajnokságot, egyaránt érintve ezzel a székesfehérvári MÁV Előre-BERICAP NB I.-es női és férficsapatait.

A Magyar Röplabdaszövetség pénteken jelentette be, hogy a kialakult helyzetben nem vállalja a kockázatot, és igyekszik megelőzni mindenféle lehetséges fertőzés veszélyét, ezért már a hétvégi fordulók megrendezésére sem adott engedélyt, és minden szervezett találkozót 2020. április 3-ig felfüggesztett.

– Az összes korosztályos csapatunk felfüggesztette a foglalkozásokat, mivel mindenki a város intézményeit használja, a bajnokságok is félbeszakadtak, úgyhogy azt lehet tenni, hogy kivárunk a következő szezonig, próbáljuk a költségeket minimalizálni. Sok kérdést vet fel a tao elszámolása, és több gazdasági hatása is van ennek a helyzetnek azonfelül, hogy az utánpótlásban sportoló gyerekek fejlődése sem lesz zökkenőmentes ez által. Ugyanolyan tanácstalanok vagyunk mi is, mint bárki az országban, és várjuk a fejleményeket. Nagy valószínűséggel a bajnokságok nem fognak folytatódni a járvány lecsengése után sem – tájékoztatott Nagy Róbert klubelnök.

– Semmit nem tudunk tenni, a játékosokkal együtt a vezetőedző sem látogatja a tornatermet. Most az egyéni edzések kerülnek előtérbe, amit otthon el tudnak végezni a játékosok a négy fal között, megteszik, vagy aki családi házban lakik, a kertben mozoghat. Az amerikai játékosainkat – Sydney Busa, Shaun Elizabeth Crespi – Donald Trump egy közleményben hazarendelte, de velük ment a mexikói Ivone Martinez is – tudtuk meg Farkas Mihálytól, a nők mesterétől.

– Nem kaptak egyéni edzéstervet a játékosok, amíg nincs hosszú távú döntés. Nem akarunk az olaszok sorsára jutni, de nem is látom realitását a folytatásnak – fogalmazott Csizmadi András, a férfiak szakvezetője.