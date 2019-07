Edzeni csakis biztonságban – Hasznos tippek Ignécziné Kiss Henitől

Ha a testünk karbantartásáról van szó, könnyen előfordulhat, hogy elszalad velünk a ló és azt hisszük, ennyi meg annyi még belefér, pedig jobb vigyázni, főleg a nyári hónapokban!

A nyári forróság sok mindenben megnehezíti a mindennapjainkat. Ilyenkor sokkal jobban oda kell figyelnünk magunkra és egymásra is. Azoknak, akik most tennének egy utolsó hajrát még az alakjuk tökéletesítésére, vagy akik most vágnak csak igazán bele testük formálásába, jobb óvatosnak lenni. A fehérvári személyi edzőt, Ignécziné Kiss Henit kérdeztük arról, hogyan is érdemes edzenünk a nyáron:

Véleményem szerint a forró nyári hónapokban igazi felüdülést nyújthat egy klimatizált helyiségben való edzés, például egy konditeremben. Amennyiben nincs klíma a helyiségben, legyen árnyékolt és jól átszellőztethető. Mivel a szervezet folyadékigénye a nagy melegben megnő, gondoskodnunk kell a pótlásról, lehetőleg tiszta víz formájában. A másik fontos dolog, hogy ilyenkor értékes sókat és elektrolitokat is veszítünk az izzadás során, ezek pótlása a sportolás közben vagy után történjen, pezsgőtabletták vagy izotóniás italok segítségével. Edzés előtt csak tiszta víz ivását javaslom, utána az imént felsoroltakon kívül érdemes fehérjetartalmú italt is fogyasztani, például BCAA-t, persze ez nem a meleg miatt szükséges, hanem az izomzat fenntartása, táplálása végett.

Amennyiben valaki a kültéri futópályákon, kondiparkokban kíván edzeni, javaslom, hogy a kora reggeli vagy esti órákban végezze a mozgást, semmiképpen sem a tűző napon!

Mennyi is az annyi?

A napi folyadékfogyasztás könnyen kiszámolható: testsúly-kilogrammonként 0,04 liter vizet kell inni. Sportolás és az utolsó étkezés között legalább egy-másfél óra teljen el, tele hassal semmiképp ne álljunk neki edzeni! Ez az étkezés álljon teljes értékű gabonából, fehérjeforrásból(hús), és rostokból(zöldség); kerüljük a túl nehéz, zsíros és/vagy cukros ételeket, még a gyümölcsöt is, hiszen nem szolgál jó energiaforrásként a gyakorlatainkhoz. Az edzés utáni étkezésünk lehet egy kicsit könnyebb, de ugyanúgy legyen teljes értékű, hogy bevigyük a szükséges tápanyagokat!

Vezető képünk shutterstock!