Édesapjával és bátyjával futballozik

Az idei szezonban három fiatal labdarúgó került közel a MOL Fehérvár FC felnőtt keretéhez. Ráadásul már mindhárman szerepeltek is bajnoki, illetve kupamérkőzésen. Nyári Patrik mindkét sorozatban magára ölthette a Vidi piros-kék mezét.

A 2001. április 9-én, Szombathelyen született Nyári Patrik 11 esztendős kora óta erősítette a Haladás-Illés Akadémia utánpótláscsapatait, a ranglétrát végigjárva szinte folyamatosan a kiemelt bajnokságokban futballozott, az U16-tal 2017-ben bronzérmet, az U19-cel 2018-ban aranyérmet szerzett. Pályára léphetett az UEFA Ifjúsági Bajnokok Ligája-sorozatában is. 2019 februárjában debütált az NB I-ben, ráadásul a Kisvárda, majd a Mezőkövesd ellen is kezdőként számított rá a Haladás akkori vezetőedzője, Horváth Ferenc. Az U16-os és U17-es utánpótlás-válogatottakban meghatározó szerep hárult a középpályásra, aki 2019 augusztusában igazolt a Vidibe. 2019 nyarán került Székesfehérvárra, de kölcsönben továbbra is a Haladás együttesét erősítette. A téli felkészülés során csatlakozott a Vidi első keretéhez, eddig két Magyar Kupa-mérkőzésen és a Zalaegerszeg elleni bajnokin jutott szóhoz.

Mostanában a szülői háznál tölti mindennapjait, csütörtökön 6×5 perces futás volt a program 2 perces pihenőkkel, majd lábra és felsőtestre is erősített a 19 éves futballista. Persze, a labda is előkerül, nem is akárhogyan. Nyári Patrik Vas megyei falujában, Gasztonyban minden bizonnyal nagyot néznek a helybéliek, mikor az NB I-es futballista a község „arénájában” terelgeti a labdát.

– A bátyámmal szoktam kimenni a pályára, de van, hogy a fater is kijön velünk rúgni a labdát. Olyan, mint gyerekkoromban, akkor is együtt focizott a család – mosolygott Nyári Patrik.

A koronavírus miatti kényszerszünetben több idő jut a közelmúlt eseményein is merengeni. Például azon az MK-meccsen, melyen bemutatkozhatott a felnőttek között.

– Nagyon örültem, amikor bekerültem a csapatba, de számítottam rá, mert az edzői stábbal előtte arról beszéltünk, hogy jól dolgozom, kemény az edzésmunkám, s megérdemlem, hogy ott legyek. A kupameccsen kezdő voltam, s talán be is bizonyítottam, hogy odavaló vagyok. De tisztában vagyok vele, hogy még nagyon sokat kell fejlődnöm ahhoz, hogy igazán meg tudjam állni a helyemet. Gyorsaságban, védekezésben és a légi párharcok terén kell sokat javulnom. Nyári Patrik szinte hiba nélkül hozta le a ZTE elleni kupameccset, nem is maradtak el a gratulációk. Azonban a Vidinél nem egyszerű kezdőbe, vagy éppen keretbe kerülni. Nagy a versenyhelyzet, Nyári posztján három játékos is bevetésre vár hétről hétre. Így felértékelődnek az egyéni kvalitások.

– A hosszú indítások, a mélységi passzok, a távoli kapura lövések és a pontrúgások az erősségeim. Nagyon remélem, hogy hamarosan a pályán is megmutathatom, visszatérhetünk a stadionba, s végig tudjuk játszani a bajnokságot. Amíg matematikai esélyünk van, nem adjuk fel a bajnoki aranyért vívott harcot, s a Magyar Kupát is szeretnénk megnyerni.