Édesanyja nyomdokaiba léphet Szakáll Panna

A 15 éves utánpótlás-válogatott szinkronúszó igen hamar a gyerek korosztály bajnoka lett és úgy érzi, az uszodában otthon van. Szakáll Panna kicsi kora óta az Orka SE család tagja és jelenleg el sem tudná képzelni, hogy más színekben versenyezzen.

A fehérvári egyesület csillaga a klór illatába – szinte még a babakocsiban ülve – beleszeretett. Édesanyja Molnár Andrea az Orka SE vezetőedzője, míg édesapja sokáig ugyanott, a Csitáry G. Emil Uszodában dolgozott. Egy edzés alkalmával beleszeretett a szink-

ronúszásba és ott ragadt.

– Pici koromban anyáék vittek magukkal az uszodába, így óhatatlanul láttam a lányok edzését. Teljesen elvarázsolt a kecses mozgás a vízben. Akkor eldöntöttem, hogy én is szeretném ezt megtanulni – kezdte beszélgetésünket Panna.

Azóta a szinkronúszás az életévé vált és el sem tudná képzelni a mindennapjait nélküle. Az eltelt évek alatt nemcsak új barátokkal gazdagodott, de a sport megtanította kitartónak és alázatosnak lenni. Sokat köszönhet a fehérvári egyesületnek és az ott dolgozóknak.

– Itt ismertem meg a legjobb barátaimat, és olyan szakemberekkel dolgozhattam együtt, akikre felnézhetek. Kiss Juditnál tanultam meg a szinkronúszás alapjait, majd anyukám kezei alatt jöttem rá, hogy a szinkronúszás számomra több mint sport. Bár bevallom, voltak súrlódások köztünk, nehezen tudtam megbirkózni azzal, hogy ő az edzőm is. A tréningeken alapvetően anyának szólítom, csak néha amikor mérges vagyok rá, akkor Andinak, ő ezen mindig nevet – folytatta Panna, majd hozzátette Vándor Csilla edzőjéhez fűződik az első páros kűrje, míg jelenlegi mentorától, Trungel Viktóriától tanulta meg: ha keményen dolgozik, akkor nincs lehetetlen.

A koronavírus megjelenése neki is óriási változás. Az uszodák bezártak, így Fehérváron, karanténban készül. Online látogatja az egyesületi és a válogatott edzéseket, valamint nemzetközi gyakorláson is részt vesz. Mindemellett pedig a Vasvári Pál Gimnázium tanulójaként az órákra is készül.

– Ebben az időszakban is próbáljuk magunkat szinten tartani, illetve nagyobb hangsúlyt fektetni a lazító gyakorlatokra, az állóképesség növelésére. Több olyan mozgásformát is beiktattunk: ba-lett, zumba vagy jóga, ami a szinkronúszó képességeinket fejleszti. A legnagyobb hangsúlyt a válogatott edzésekre helyezem Faraga Szilvia vezetésével, de Stephan Miermont francia koreográfus online gyakorlásain is részt veszek, aki több olimpiai kűrt is koreografált már. A motiváció adott, ugyanolyan lelkesedéssel lépek be a videóhívásokba, mint az uszodába – zárta nyilatkozatát Szakáll Panna, aki nagyon szomorú, hogy az idei Orka Kupa elmarad, de bízik benne, hamarosan visszaáll az élet a rendes kerékvágásba.