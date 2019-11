Eddig ez a meglepetések tornája

A svájci Roger Federer után a világelső spanyol Rafael Nadal is vereséggel kezdett a nyitófordulóban a férfi teniszezők év végi világbajnokságán, az ATP Finals viadalon.

ANDRE AGASSI csoport

A. Zverev–R. Nadal 6:2, 6:4

Azt gyorsan szögezzük le, hogy semmi nem érződött a spanyolon, hogy bármi problémája lenne, vagy nem érezné jól magát a bőrében.

2:2-ig hozták saját szervájukat, de onnantól kezdve mint ha egy másik mérkőzésre ült volna be az ember. Elkezdte rendre szélesre, vagy hosszúra ütni a Zverev által lerövidült, pálya közepére eső labdákat is a spanyol, s ezeket a hibákat nem szoktuk meg tőle. Vörös posztó volt ez a németnek: kapott az alkalmon, és semmire vette el a világelső adogatását, sőt – a következő Nadal-adogatójátékban is ő dominált, ezzel pedig behúzta a lélektani előnyt jelentő első szettet, 6:2.

Várni lehetett a fordítást a spanyoltól, ám nem jött, sőt mi több: ismét brékelt a német, s elhúzott 2:0-ra. Nem volt már annyi, hogy visszavegye az elvesztett szervát, Zverev pedig kiszerválta brékelőnyben a találkozót, 6:4.

BJÖRN BORG csoport

R. Federer–M. Berrettini 7:6 (2), 6:3

Az olasznak egy játszmalabdát kellett hárítania, ám egészen elmentek a tiebreakig (6–6 utáni rövidítés – a szerk.), ahol kétszer is fogadóként szerzett pontot a svájci, s ezzel hozta a nyitó játszmát, 7:6.

A második felvonásban rögtön elbukta Berrettini a szerváját, Federer pedig végigvitte a szettet kisebb-nagyobb megingásokkal, 6:3.

Lapzártánk után Novak Djokovic az osztrák Dominic Thiemmel találkozik.