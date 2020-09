Ebben a fordulóban sem lett vége a Szabadegyháza vesszőfutásának

A megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság 7. fordulójában Északon rangadót nyert Csóron a PAFC III, a Pusztavám pedig egyre mélyebb gödörben van. Délen a Vajta megőrizte makulátlan mérlegét, a baracsi presztízsmeccsen nyolc találat született.

THERMOVÁR ÉSZAKI csoport

Bakonycsernye–Szár 7-0 (4-0)

Vezette: Ruff István

Bakonycsernye: Benis (Diós) – Schneider, Varga J. (Stéger), Vachtler (Strommer), Zách – Molnár D., Molnár A., Kalányos, Molnár Á. – Hárer, Rozembaum R.

Szár: Szabó D. – Sashegyi, Fenyvesi Sz., Nyári (Horváth B.), Tóth Bertalan (Tóvári K.) – Metláger (Nyitrai), Sátori, Hajdu (Tóth Barnabás), Orbán Dominik – Tóvári M. (Ágoston), Iváncsik. Asszisztens edző: Erdész Ferenc

Gól: Molnár Á. (24., 81., 85.), Molnár A. (8.), Vachtler (31.), Varga J. (38.), Molnár D. (58.)

Csór Truck-Trailer–Puskás Akadémia III 3-4 (2-1)

Vezette: Domak Ádám

Csór Truck-Trailer: Végh (Kalapács Á.) – Zs. Nagy B., Zs. Nagy N. (Józsa), László (Kásler Barnabás), Pécsi, Kásler Bence (Da Silva), Budai, Tolnai, Kaufmann – Bogdány, Báles. Vezetőedző: Pécsi László

Puskás Akadémia III: Gyulai – Weizengruber (Kovács J.), Harangozó (Szabó D.), Boros F., Komáromi (Jónás) – Halász Tai, Farkas J., Királyvári, Mérten (Heitler) – Nagy K., Molnár Á. Vezetőedző: Szabó Dániel

Gól: Kásler Bence (19.), Budai (29.), Kaufmann (56.), ill. Kovács J. (58., 81.), Nagy K. (24.), Szabó D. (76.)

Vál–Pusztavám-Jüllich 3-0 (3-0)

Vezette: Szabó Dániel

Vál: Marton – Sinkó, Szoboszlai, Kiss A., Szabó B. – Molnár B., Zágoni L., Mayer (Nádpor), Jakab – Magyar B. (Horváth Zs.), Szatlmayer (Tapolcsányi). Vezetőedző: Sinkó Csaba

Pusztavám-Jüllich: Fülöp (R. Nagy) – Rozembaum A., Horváth P., Katóka M., Manner – Csordás, Bedő, Deme, Kiss V. – Zséfár, Kertai. Vezetőedző: Járóka Rudolf

Gól: Zágoni L. (2., 39.), Molnár B. (7.)

Herceghalom–Bicske II 2-2 (2-2)

Vezette: Ibriksz Máté

Herceghalom: Tóth T. – Kerkovits, Pintér Benedek, Veres L., Kiss-Baranyi (Kiss Á.) – Novák (Gráfel), Kele, Olaj (Puskás), Zachán – Langer, Veres M. (Horváth B.). Vezetőedző: Urbán Zoltán

Bicske II: Rigó – Biró, Vincze, Glück, Bajor (Jurkiewicz) – Szoldáth (Czakó), Móri, Valentics, Proszammer – Szabó Á. (Keszőcze), Vörös (Fülöp). Vezetőedző: Czakó Péter

Gól: Olaj (9.), Horváth B. (16.), ill. Bajor (20.), Móri (37.)

Etyek–Pátka 2-2 (1-2)

Vezette: Winklár Péter

Etyek: Stricker – Varga M., Ráczkevy-Eötvös Boldizsár, Szalai I., Bartha – Bakk (Peák), Konczi (Holló), Millner, Dzsezsenyák – Szabó L., Mándoki (Lehel). Vezetőedző: Simon Péter

Pátka: Jéga-Szabó – Bélik M., Magyaródi, Horváth T., Bélik B. – Füri (Füleki), Rózsa (Ruzsics), Krausz, Tóth Á. – Ihász (Ádám), Parall. Szakmai igazgató: Vajda Gusztáv

Gól: Millner (28.), Jéga-Szabó (83., öngól), ill. Rózsa (6.), Szabó L. (31., öngól).

Fehérvárcsurgó–Pákozd 5-1 (1-1)

Vezette: Jakab Zoltán

Fehérvárcsurgó: Rapali (Varga M.) – Gaál, Veres G. (Bus), Keller, Boros Bálint – Csányi (Torma), Répási (Csány, Kardos), Baksa, Guti M. – Dreska, Huszár. Vezetőedző: Veres Gábor

Pákozd: Bognár L. (Reinhardt) – Silhány T., Melczer, Kovács M. (Földes), Galambos – Jasper (Tömör), Molnár R., Géri (Csík), Dömsödi – Zsilovics, Urschler. Vezetőedző: Menus Tamás

Gól: Keller (52., 87.), Gaál (33.), Csányi (67.), Torma (81.), ill. Zsilovics (43.)

A góllövőlista állása:

1. Zágoni Levente (Vál) 9 gól

2. Móri Tamás (Bicske II), Molnár Ákos (Bakonycsernye) 7-7 gól

3. Molnár Dávid (Bakonycsernye), Nyitrai Róbert (Szár), Obreczán Dániel (Herceghalom) 5-5 gól

GROUPAMA DÉLI csoport

Vajta–Mezőfalva 1-0 (0-0)

Vezette: Czagány Zoltán

Vajta: Rezicska Cs. – Fehér, Szalai R., Nagy T., Tóth Zs. (Orsós) – Rezicska R., Majláth, Mágocs, Szabó Z. – Horváth Á., Hegedűs Gy.

Mezőfalva: Orosz – Balogh I., Balázs (Horváth Zs.), Sümegi, Török – Balogh D., Puskás (Kiss N.), Horváth P. (Kovács D.), Mekota – Sági, Ásványi.

Gól: Majláth (94.)

Kiállítva: Orosz (95.)

Mivel a hazaiak második csapata már szombaton letudta az aktuális fordulót, így szép számmal érkeztek a szurkolók erre a mérkőzésre is. Nyilván gólzáporos mérkőzésre számítottak, helyzetekben nem is volt hiány, de a gólra sokáig kellett várniuk. A Mezőfalva fiatalokból álló gárdája meglepte a gyorsaságával, letámadásaival és helyenként a kontráival is a hazaiakat. Természetesen általában dominált a tavalyi bajnok, de az utolsó átadások, ívelések rendre célt tévesztettek. Akadtak helyzetek mindkét oldalon, a Vajta három-négy kapufáig is eljutott. A hősiesen küzdő vendégek már-már azt hihették, hogy bezsebelik az egy pontot, de az utolsó pillanatban a sokszor időhúzást mesterivé fejlesztő kapus nagyot hibázott és ezzel büntetőhöz juttatta a Vajtát. Ezt a 94. percben Majláth Henrik biztosan értékesítette, így továbbra is tartja a százszázalékos mérlegét a gárda.

Tudósított: Vinklár László

Szabadegyháza–Káloz 0-5 (0-1)

Vezette: Nagy Károly

Szabadegyháza: Buza – Kiss P., Csupor (Tóth S.), Horváth T., Madácsi – Rapai (Egri), Mészáros Sz., Kovács M. (Kovács K.), László – Szabó Cs. (Horváth G.), Nochta. Vezetőedző: Baranyai Balázs

Káloz: Miklós (Kádi) – Somogyi V., Magyar F., Szabó J., Hegedűs P. (Szecsődi) – Tóth B. (Kassai), Simon Gy. (Tóth M.), Szabó Sz., Baranyai (Berta) – Pál A., Fazekas.

Gól: Pál A. (55., 69.), Simon Gy. (21.), Baranyai (64.), Szecsődi (87.)

Baracs–Nagykarácsony 5-3 (5-0)

Vezette: Béd Ákos

Baracs: Vaszócsik (Hruby) – Nagy E. (Nagy D.), Cséplő, Deli (Badi), Balogh D. – Éliás, Huber (Bartók S.), Hepp, Mészáros S. – Prókai (Sebestyén), Kőkuti.

Nagykarácsony: Turi – Rabijász (Rácz), Fülöp, Kovács D., Tábi (Kovács R.) – Brogyányi, Horváth A., Huszár, Boros Benjamin – Szabó M., Felföldi. Vezetőedző: Mergl István

Gól: Éliás (43., 45.), Deli (13.), Balogh D. (26.), Kőkuti (37.), ill. Felföldi (7.), Brogyányi (81.), Boros Benjamin (83.)

Polgárdi–Előszállás 2-1 (1-0)

Vezette: Szabó László

Polgárdi: Enyed – Horgos (Takács T.), Devcsity (Tóth P.), Csizmadia Sz., Rózsás (Baksa) – Borbás, Lángos, Csizmadia D. (Csóka), Szabó M. – Perger, Nagy L. (Gárber). Vezteőedző: Perger András

Előszállás: Nagy G. – Németh F., Harasztia, Kovalovszky (Horváth G.), Nyári – Béres, Czifra, Bognár M. (Kercza), Szalai Sz. (Balogh N.) – Bozsoki (Ecsedi), Reichardt (Garbacz). Vezetőedző: Masinka Csaba

Gól: Nagy L. (7.), Gárber (71.), ill. Czifra (76.)

Szabadbattyán–LMSK Cobra Sport 1-4 (0-2)

V.: Schweighardt Róbert

Szabadbattyán: Zsidó – Végh, Szenyéri, Kelemen, Borbély (Balazsek) – Blaski, Vágner V. (Filotás), Farádi (Magda), Győry – Vágner T., Sulák.

LMSK Cobra Sport: Kovács Z. – Kovács I., Muskovits, Sütő, Mocher (Iliás) – Szipőcs, László, Virág, Tóth V. (Horváth P.) – Bánki (Bagó), Horváth A.

Gól: Végh (70.), ill. Horváth A. (18., 84.), Mocher (2.), Sütő (90.)

Kiállítva: Zsidó (66.).

Sárvíz–Seregélyes 1-2 (1-1)

Vezette: Kupi Zoltán

Sárvíz: Sereg – Török, Simon M., Kovács D., Fauszt – Kulcsár, Glócz, Varga Zs. (Lakatos), Esze Z. – Zsifkovics, Esze T.

Seregélyes: Závotka – Baksa, Szabó F. (Dancsa), Szloboda (Zsilovics), Penzer – Szurovcsják L. (Maron), Kállai, Kű (Imre), Szabados – Benczik II Cs., Princz.

Gól: Esze Z. (37.), ill. Szu­rovcsják L. (21.), Kállai (88.)

Kiállítva: Závotka (89.).