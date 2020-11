Eb-főpróbára készülnek Geráék

A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémián edz a felkészülési mérkőzésére készülő U21-es labdarúgó-válogatott. Az oroszok elleni pénteki találkozó előtt Gera Zoltán szövetségi edző tartott sajtótájékoztatót.

Az ősz elején egy gólgazdag mérkőzésen 3-3-as döntetlent játszott a szlovénok ellen a korosztályos nemzeti válogatott, majd a koronavírus-járvány miatt elmaradtak a következő tervezett találkozók, így mindösszesen a második fellépésére készül az együttes, ráadásul egy bivalyerős gárda ellen kell felvenniük a kesztyűt.

Az oroszok az elsők között jutottak ki selejtezőcsoportjukból a jövő évi, magyar-szlovén közös rendezésű Európa-bajnokságra, így egy nagyon erős ellenféllel néznek szembe a fiatalok. Az U21-es nemzeti együttes pénteken 20.00 órakor lép pályára Székesfehérváron, a MOL Aréna Sóstóban.

– Az oroszok hasonló erősségűek, mint azok a válogatottak, amelyekkel játszani fogunk márciusban, ezért nagyon hasznos erőfelmérő lesz számunkra a mérkőzés. Ellenfelünknek BL-tapasztalattal rendelkező játékosaik vannak, de nem féltem a csapatot, mert akik itt vannak velünk, rendszeresen játszanak a klubcsapatukban az NB I.-ben és az NB II.-ben. Az elmúlt hónapokban nagyon sokat fejlődtünk, kíváncsi vagyok, mire leszünk képesek egy ilyen erős csapat ellen!

Több megyei játékos is meghívót kapott a keretbe: Zeke Márió (MOL Fehérvár FC) a védelemben, Kiss Tamás (Puskás Akadémia) a középpályán bizonyíthat a szakmai stáb előtt. Bemutatkozásra vár ugyanakkor a Puskás Akadémiától kölcsönben Budafokon szereplő két labdarúgó is: a védő Huszti András, illetve az NB I.-ben eddig három gólt jegyző Skribek Alen is.