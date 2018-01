Sokáig jól tartották magukat a fehérvári fiatalok a címvédő miskolciak ellen

Az év utolsó mérkőzésén 4-1-es vereséget szenvedtek a Fehérvári Titánok a DVTK Jegesmedvék otthonában.

DVTK Jegesmedvék-Fehérvári Titánok 4-1 (1-0, 0-1, 3-0)

Miskolc, 1275 néző, Vezette: Juhász, Rencz (Kormos, Kis-Király).

Titánok: Kornakker – Vehmanen 1ee, Imre, Schoenmakers, Ainsworth, Antilla (1ee) – Reiter, Szabó B., Vizi, Mazzag, Kiss P. – Láday, Sándor, Madácsi, Balogh, Péter B. – Vincze, Szaller, Prácser, Varga B., Nagy Á.

Vezetőedző: Kóger István.

Zsinórban negyedik alapszakasz-elsőségét gyűjtötte be a hazai pályán játszó miskolci csapat a rendkívül agilisen hokizó Titánok ellen. A címvédő borsodiak nagyon megizzadtak a tabella nyolcadik helyén álló fehérváriak ellen, az utolsó két diósgyőri gól üres kapus szituációban született. Leppanen jutatta vezetéshez a házigazdákat a 16. percben, a finn hátvéd a kék vonalról talált be Kornakker kapujába emberelőnyben, 1-0. A 30. percben Joseph Antilla nyakába ugrottak a vendég játékosok, de a lassítások után kiderült, a kanadai bombájába még belekapott Iiro Vehmanen, és a pakk így jutott Kiss Bence hálójába, 1-1. A Fejér megyei gárda vérszemet kapott, a miskolci portásnak több alkalommal is közbe kellett avatkoznia. A 36. percben Kornakker egy hatalmas bravúrt mutatott be Magosi helyzeténél. Hasonlóképpen járt el a Titánok hálóőre a 47. percben, de a kék-fehérek 29-esének óriási védését követően Leppanen keresztpasszát Kulmala lőtte kapásból a fehérvári ketrecbe, 2-1. Három perccel a vége előtt lehozta kapusát a vendégek edzője, ami után Leppanen és Hajós is az üres kapuba talált, 4-2.

– A meccs elején a Miskolc sokkal jobb volt, a második és a harmadik harmadban viszont kitűnő teljesítményt nyújtott a csapat – értékelt Kóger István a meccs után.

– Egyetlen hiba, amikor a második gól előtt nem tudtuk kilőni a megszerzett korongot, eldöntötte a meccset, ezt nagyon sajnálom – mondta a székesfehérvári tréner.

Kedden, 18.30 órától a remek formában játszó UTE együttesét látják vendégül a Fehérvári Titánok az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban.