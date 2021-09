Döntőben az albások

Csak az utolsó percben vezetett, de ez bőven elég volt a sikerhez, a tavalyi bajnokságban elődöntős Debrecent verte nagy csatában az Alba kosárcsapata, a fehérváriak 93-89-re nyertek.

A két és fél évvel ezelőtt, tragikus hirtelenséggel elhunyt válogatott center, Sitku Ernő emléke előtt tisztelegve rendez tornát négy csapat részvételével a Nyíregyháza, az első meccset az Alba vívta a Debrecennel. A felek tavasszal a negyeddöntőben találkoztak, akkor hiába vezetett 2-0-ra a Fejér megyei alakulat, a debreceniek feléledtek és fordítottak. Ezúttal a fehérváriak Stark, Pongó, Takács Milán, Laksa, Steele összetételben kezdtek, Tóth Ádám kosarával vezettek a keletiek, a folytatásban is a válogatott center ügyeskedett, gyorsan elléptek 10-2-re, az Alba a csapatkapitány, Vojvoda Dávid büntetőivel közelített, aztán ismét Tóth pillanatai következetek. A túloldalon Vojvoda vitte a prímet, ami ahhoz volt elég, hogy a hajdúságiak ne lépjenek el tíz ponttal, öt perc után 17-9 állt a táblán. Aztán mégis elérték a tízet, Takács Milánt Omenaka Godwin váltotta, Laksa helyett pályára lépett Balsay Ádám is, közelebb jött a Fehérvár, sőt, Omenaka révén egészen közel, két pontra, Szabó kosarával pedig egyenlített is (21-21), tíz perc után 27-23-ra álltak a felek. A folytatásban komoly előnyre egyik brigád sem tett szert, az Alba ott volt a cívisvárosiak nyakában (37-37), de a vezetést átvenni nem tudta. Djordje Drenovac magabiztos volt, elhúztak az egyetemisták, 49-39-es állásnál időt kért a fehérvári vezetőedző, Dejan Mihevc, félidőben magabiztosan, 49-41-re vezettek a debreceniek.

A nagyszünet után, Tóth menetrendszerű pontjai nyomán ismét időt kért az Alba, 55-44-nél, Vojvoda és Laksa mintaszerű hármasával közelítettek a kék-fehérek, időt is kértek a debreceniek, 61-58-as állásnál. Őrizték a szűk előnyt, araszolt előre a Fehérvár, de a keleti határszéliek mindig tudtak újítani, három negyed után 72-68-ra álltak az együttesek. Ismét a rivális pillanatai következtek, Mihevc időt kért (79-68), Stark remeklésével közelített az Alba. Összeállt a védekezés, a támadásokat is pontosan fejezték be, a szorongatott, sőt, a vége előtt egy perccel, Pongó Marcell remek, a sarokból eleresztett hármasával már vezetett, 89-91. A DEAC játékosai pontatlanul, kapkodva tüzeltek, a végeredményt az irányító, Jonathan Stark alakította ki egyéni akció nyomán, 89-93. A Fehérvár csak a végén vezetett, de a legjobbkor.

A kék-fehérek pénteken, 19 órakor lépnek pályára a fináléban, a Debrecen a bronzért harcolhat.

DEAC-Alba Fehérvár 89-93 (27-23,22-18,23-27,17-25)

A Fehérvárban Stark 25/6, Vojvoda 20/12, Laksa 16/9, Steele 15, Omenaka 10, Pongó Marcell 3/3, Balsay 2, Szabó 2, Takács Milán és Kass lépett pályára.