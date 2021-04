Döntőbe masíroztak a magyar öttusázók

Mind a négy magyar induló a vasárnapi fináléba verekedte magát az öttusázók második szófiai világkupa-futamán. Demeter Bence nyerte a csoportját.

A bulgáriai öttusa-buborékot is elérő koronavírus-mizéria ellenére is igen népes, 93 fős mezőny harcolt a férfiak selejtezőjében. A magyar legények remekeltek, remélhetőleg maradt szufla a döntőre is. Mert mind a négyen kvalifikálták magukat a 36 versenyzőt felvonultató fináléra.

Különösen kedves lehet a tény a Fejér megyei sportbarátok számára, hogy a Volán Fehérvár már olimpiai kvótával rendelkező kiválósága, Demeter Bence nyerte a csoportját. Kiválóan vívott az egy héttel korábbi, első szófiai megmérettetést sérülés miatt kihagyó pentatlonista, 22 tust szúrt a páston, s ezzel már az élre állt. A medencében is jól tempózott, 2 perc 05 másodperces ideje a negyedik helyre sorolta a 200 méteres úszás során, így komoly előnnyel kezdhette a laser-runt. A kombinált számban nem kellett megszakadnia, nem is tette, de így is elsőként ért célba. Közvetlen utána a szintén kiegyensúlyozottan versenyző Kardos Bence futott át a célvonalon.

A selejtező A csoportjában vitézkedett az egy héttel korábban ezüstérmet szerzett Kasza Róbert, aki kilencedikként jutott a döntőbe. A B csoportban Bereczki Richárd is a legjobbak között teljesített, az ötödik helyen zárt, s természetesen továbblépett.

Bulgária fővárosában szombaton a női, vasárnap a férfi döntőt rendezik.