Döntő ütközet

Csütörtökön 20.45 órakor mintegy 33 ezer néző előtt sorsdöntő mérkőzésen lép pályára Splitben a magyar labdarúgó-válogatott. Marco Rossi alakulata a világbajnoki ezüstérmes Horvátország ellen harcol a pontért, pontokért.

Hiába a világ egyik legjobb labdarúgó-válogatottja fogadja a több sebből vérző magyar csapatot, pontot kell szereznie Marco Rossi alakulatának, hogy tovább számolgathassanak a drukkerek: kijutunk-e az Európa-bajnokságra.

A hatodik forduló előtt a horvátok 10 ponttal vezetik a csoportot a 9 pontos szlovákok, és az ugyancsak kilenc egységet gyűjtött magyarok előtt, valamint a 6 pontos, de egy meccsel kevesebbet letudó Wales előtt. Vagyis, a hatodik kör sok mindenről dönthet.

Az eredmények kedvezőtlen alakulása esetén Magyarország és Wales is már csak a matematikában bízhat az Európa-bajnokságra való kijutást illetően. Marco Rossi gárdája akkor kerülne messze a kvalifikációtól, ha kikap az esélyesebb horvátoktól, miközben Szlovákia hazai pályán elveri Wales legjobbjait. Ekkor a horvátok előnye négy, a második szlovákoké három pontra nőne a magyarokkal szemben. Miután Szlovákiától kétszer is vereséget szenvedett a magyar válogatott, csak úgy lehetne megelőzni őket, ha az utolsó két körben kikapnának a horvátoktól, majd hazai pályán a sereghajtó Azerbajdzsánt sem tudnák legyőzni.

Gareth Bale-ék is izgulhatnak, ha kikapnak leszakadnak, azonban ha három pontot zsebelnek be Nagyszombatban, újra nyílttá válna a verseny a csoport második helyéért. A walesi pontszerzés is segítené a mieinket még akkor is, ha Magyarország kikap Dalmáciában.

Ahol óriási a készültség. Több ezer rendőr, katonai járművek cirkálnak Splitben, a tenger felől pedig hadihajó őrzi a partokat. Zlatko Dalic együttese pedig a visszavágásra készül. Ráadásul a horvátok bizakodóan beszéltek arról, hogy Nagy Ádám és Baráth Botond eltiltás miatt nem léphet pályára. S akkor még szóba sem került, hogy a MOL Fehérvár FC középpályása, Pátkai Máté izomfájdalmak miatt nem utazott el Horvátországba, pedig az ő találatával vertük a vb-ezüstérmest a Groupamában. Marco Rossi dolgát nehezíti, hogy a Salzburg fiatal sztárjára, Szoboszlai Dominikre, valamint Bese Barnabásra sem számíthat sérülés miatt.

A magyarok olasz szövetségi kapitányának új védelmet kell felhúznia, aminek stabilitása létfontosságú lesz csütörtök este. De hiba lenne csakis a védekezésre koncentrálni.

– A meccsre tervezett stratégia kidolgozásakor figyelembe kell vennünk, hogy ki az ellenfél és hol áll hozzánk képest. A vb-ezüstérmes horvátok ellen nem készülhetünk arra, hogy dominálni fogunk és mi játsszuk a futballt, de ez nem jelenti azt, hogy megváltozik a hozzáállásunk, és megpróbáljuk valahogy kivédekezni a kilencven percet – fogalmazott Marco Rossi a válogatott elutazása előtt. – Ugyanazon elvek menték akarunk futballozni, mint eddig. Ha kizárólag a védekezésre koncentrálnánk, és nem próbálnánk meg az előrejátékra is hangsúlyt fektetni, esélyünk sem lenne egy jó eredményre. Fontos lesz a védekezés, de követnünk kell a futballról alkotott elképzeléseinket. Mindössze két edzésünk volt, amelyeken gyakorolni tudtuk a taktikát, ez messze van az optimálistól, de arra elég volt, hogy átvegyük az alapstratégiánkat. Felkészültnek kell lennünk, és minden tőlünk telhetőt megtettünk annak érdekében, hogy valóban felkészültek legyünk Splitben.