Döntetlent ért a fölény – A Fehérvár végig dominált, de pontot kellett mentenie

A hazai debütálás kötelezte a MOL Fehérvár FC-t, hogy megszerezze első győzelmét az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 2020-21-es idényében. Egyértelmű esélyes volt a Vidi a Paksi FC ellen.

Mondhatni főműsoridőben mutatkozott be a MOL Fehérvár FC hazai közönsége előtt a labdarúgó NB I újabb sorozatában. A szombat esti kilences kezdés azonban nem vonzott tömegeket, plána akkor, amikor az év utolsó forró hétvégéje csábította a magyarok nagy részét valamely tó partjára.

A Red Blue Devils azonban nem hiányozhatott, a fehérvári ultrák látványos koreográfiával köszöntötték a pályára lépő futballistákat. A lobogó ördögzászlók között tekintélyt parancsolóan feszült a klasszikus VIDEOTON felirat a piros-kék drapérián.

Márton Gábor három helyen is változtatott a fehérváriak kezdőjében a Zalaegerszegen harcba küldött alakulathoz képest. Bolla Bendegúz helyett Fiola Attila helyezkedett a védelem jobb szélén, a középpályán Pátkai helyett Nikolov ténykedett, míg Bamgboye a padra került, Armin Hodzic pedig Nikolics mögött segítette a támadásokat. Nego Loic jobb oldali szorgoskodása az állandóságot jelentette, s ő maga is örök életében emlékezni fog a vidis éveire. Egy gólra biztosan, ugyanis egy kis plakett örökíti meg a 2018-ban, a Chelsea ellen szerzett találatát, melyet a Vidi szurkolói az évtized góljának választottak. Az idő szalad, az eredménykényszer pedig szorongatja az idén is bajnoki címre törő fehérváriakat. Ezért szinte szusszanásnyi időt sem hagytak a paksiaknak, az első húsz percet a vendégek térfelén töltötte a piros-kék egylet, s háromszor is veszélyeztetett. Nikolics centikkel trafált a kapu mellé, Stopira 10 méterről fejelt a kapu fölé, Hodzic löketét pedig Holczer védte lábbal bravúrosan. A folytatásban Nego egyre több hibával játszott, Hodzic pedig a szinte kihagyhatatlant puskázta el a 29. percben Evandro ugratta ki remekül, miután Nikolics két védőt is elcsalt középről, a bosnyák csatár elfektette Hoczert, majd kisodródva az üres kapu fölé emelt. A félidő hajrájára szabadult ki a Paks, de az egy-két vérszegény akciótól nem rettent meg a Vidi. Főként Hahnt keresték a társak a jobb oldalon, ahonnan egyszer Böde is centerezett – épp a saját helyére. A 39. percben cserélnie kett Márton Gábornak, Hangya Szilveszter meghúzódott, Rus Adrián érkezett helyette, aki a védelem bal oldalára átigyekvő Fiola pozíciójába lépett. Éppen Fiola okozott némi zavart egy előreiramodással, Houri használta ezt ki, három ember között tört kapura, éles szögből leadott lövését Holczer védte.

Fordulás után sem tágított a Vidi a Paks térfeléről. A 48. percben Evandro kapott fergeteges labdát Stopirától, ki is lépett, elhúzta a kapus mellett is, de éles szögből csak a kapufát találta el. Nem sokkal később Hodzic műsorozott. Bognárt és Szabót hagyta faképnél, majd Lenzsért is becsapta, 15 méteres lapos lövésébe beleléptek, Holczer éppen szögletre tudta paskolni a labdát. Egy jó bedobáskombináció után Evandro 20 méterről durrantott mellé. Budu Zivzivadze alig, hogy beállt, jelentkezett is. Hodzic készítette le neki a labdát, de bal lábas lökete célt tévesztett. Ivan Petrjak az utolsó 15 percre szállt be, s felpezsdítette a Vidi bal oldalát. De nem a fehérváriak szereztek vezetést. A paksiak végezhettek el egy szabadrúgást a bal oldalról, a labda néhány játékos érintésével a hosszú sarokra szállt, ahol Szélpál Norbert robbant be, 5 méterről fejelt a hálóba, 0-1. A hátralevő időben is nyomasztó volt a Vidi labdabirtoklási fölénye, azonban a kapura továbbra sem jelentett veszélyt a csapat. Egészen a 92. percéig, amikor Houri szöglete nyomán Armin Hodzic bólintott a hálóba.

Jegyzőkönyv

MOL Fehérvár FC–Paksi FC 1-1 (0-0)

MOL Aréna Sóstó, 3231 néző. V.: Karakó Ferenc (Georgiou, Albert)

Fehérvár FC: Kovácsik – Fiola, Muszliu, Stopira, Hangya (Rus, 39.) – Nikolov, Houri – Nego, Hodzic, Evandro (Petrjak, 74.) – Nikolics (Zivzivadze, 66.). Vezetőedző: Márton Gábor

Paksi FC: Holczer – Szabó J., Lenzsér, Szélpál, Osváth – Balogh B., Windecker – Ádám (Nagy R., 65.), Bognár I. (Bertus, 81.), Hahn (Sajbán, 78.) – Böde. Vezetőedző: Osztermájer Gábor

Gól: Hodzic (90+2.) illetve Szélpál (80.)

Sárga lap: Nikolov (64.), Hodzic (67.) illetve Osváth (32.), Nagy R. (70.), Lenzsér (73.)

Kiállítva: –