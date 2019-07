Döntetlenek után győzelem

Harmadik felkészülési mérkőzését már győzelemmel zárta a MOL Fehérvár FC II labdarúgó csapata. Tímár Krisztián együttese a Szekszárd alakulatát verte.

Nagyüzem volt szombat délután a MOL Aréna Sóstó edzőpályáin. Az egyik füvesen az Európa-ligában csütörtökön 5-1-es sikert arató NB I-es gárda melózott az erősítő gyakorlatokkal zsúfolt edzésen, eközben a másik játéktéren az NB III-as bajnokságra készülő Vidi „kettő” futballistái melegítettek.

„Melyik a Vidi? És ki az ellenfél?” – csilingelt a kérdés a lelátón helyet foglaló egyik csoport hölgytagjától, amire aztán választ is kapott: egy másik harmadosztályú egylet, a Közép csoportban legutóbb 13. helyen zárt Szekszárdi UFC volt az aktuális küzdőpartner.

A találkozó elején kiegyenlített volt a csata, majd egyre inkább magához ragadta a kezdeményezést a 4-4-2-es hadrendben, de a Budaörsre távozó Szabó Bálint, és a Dorogra szerződő Lencsés nélkül futballozó Fehérvár. Mégis, elsőként a Szekszárd veszélyeztetett a 21. percben, egy szöglet után Budai 35 méterről ballal lőtt keményen, de labdája 2 méterrel elkerülte a bal kapufát. Nem sokkal később egy jó ritmusú vendégakció végén a kapu fölé szállt a labda. A szekszárdiak trénere, Dienes Pál majd szívrohamot kapott a vonal mellett, űzte, hajtotta, s alaposan kritizálta övéit, mígnem a 30. percben találták el először és elsőként a kaput a vendégek: Németh kapus könnyedén védett. Ekkor lettek kapura törőbbek a fehérvári támadások is. Tarnóczi szabadrúgása után a legutóbb Kecskeméten futballozó, a Vidi II-ben próbajátékon lévő Vágó Gábor emelkedett a fellegekbe, s 10 méteres fejese a keresztlécről vágódott a gólvonal elé. Ebből nem született találat, de Pápai szögletéből már igen a 37. percben. Az U19-es csapatból feljátszó Dinnyés belsőzött a hálóba, 1-0. A szünet előtt növelni is tudta előnyét az egyre határozottabban focizó Tímár-gárda. Pápai lépett ki, a szekszárdi kapus azonban elhúzta a lábát. A 11-est a sértett a jobb sarokba vágta, 2-0.

Fordulás után minden játékosának bizalmat szavazott Tímár Krisztián, így pályára léphettek azok is, akik próbajátékon szeretnék bizonyítani, hogy Fehérváron a helyük. Gyürki, Kecskés, a Tóth-ikrek, Marton, Tajti, Urbán, Hajdinger és Leo is beszállt, utóbbi például a jobb kapufát is eltrafálta 15 méterről. Az utolsó percekben a Szekszárd volt aktívabb, de az eredmény már nem változott.

MOL Fehérvár FC II – Szekszárdi UFC 2-0 (2-0)

Gól: Dinnyés (37.), Pápai (45. – tizenegyesből)

A fehérváriak szerdán 18 órakor a Tatabányát fogadják.