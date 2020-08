Döntetlen a nyár legmelegebb napján

Az NB III-as labdarúgó-bajnokság 7. fordulójában a Mol Fehérvár második csapatának egy gyors gólváltást követően meg kellett elégednie a pontosztozkodással.

Mol Fehérvár FC II–ZTE FC II 1-1 (0-0)

Mol Aréna Sóstó, 100 néző, vezette: Sipos Katalin.

Fehérvár II: Kovács D. – Zólyomi, Vágó, Tóth A., Fodor P. – Kojnok (Menyhárt, a szünetben), Molnár B., Horváth B., Papp M. – Hajdinger (Rónaszéki, 55.), Molnár M. (Szileszki, 65.). Vezetőedző: Toldi Gábor.

ZTE II: Köcse – Jóna, Földvári, Sebestyén, Hegedűs – Papp L., Németh E., Semedo, Pál K. (Kiss Á., 31.) – Molnár D., Abért. Vezetőedző: Bozsik József.

Gólszerző: Papp M. (56.) ill. Papp L. (60.)

Elképesztő hőségben futottak ki a csapatok a gyepre vasárnap délelőtt, a hőmérő higanyszála a 35 fokhoz közelített. A fehérváriaknál az egyaránt 19 esztendős Zólyomi és Molnár Bence először lépett pályára az NB III-as együttesben, míg a vendégeknél a nyáron a ciprusi harmadosztályból érkező, bissau-guineai felmenőkkel rendelkező portugál Sandro Semedo ölthette először magára a zalaegerszegiek mezét.

A hosszas puhatolózás után a 20. percben Papp Marcell villant, Köcse azonban szögletre tornázta a játékszert. Közvetlenül az ivószünet előtt Molnár Márkó játszotta magát tisztára, a fehér mezesek kapusa ezúttal lábbal védett. A másik oldalon Kovács Dávidot Papp László tornáztatta meg, majd újra Molnár Márk került helyzetbe, de Köcse ismét a helyén volt. A szünet után a kissé feltámadó szél az enyhülés mellett zalaegerszegi helyzeteket hozott. Molnár Dominik félmagas próbálkozással szeretett volna túljárni Kovács eszén, a szögletet követően pedig Kiss Ádám veszélyeztetett. A piros-kékek gyorsan válaszoltak, ráadásul most a háló is zörrent: a házi góllövőlistát vezető Papp Marcell egy szép cselt követően ütemtelenül lőtt 13 méterről a bal alsóba, 1-0. A nyáron a Ferencváros U19-es együttesétől érkező szélső az idei harmadik góljának nem örülhetett sokáig, ugyanis nem sokkal később érkezett a zalai egyenlítés. Egy sarokrúgás után a rövid felszabadítási kísérletre Papp László csapott le, a vendégek középpályása a 16-os előteréből a lábak között a bal alsóba lőtt, Kovács nem látott sokat a labda útjából, 1-1. A hajrában mindkét fél megszerezhette volna a győzelmet, ám Sandro lapos kísérlete ha kevéssel is, de célt tévesztett, míg Papp Marcell kecsegtető helyzetből elvégzett pontrúgása a kapufán csattant.