A labdarúgó Magyar Kupa nyolcadik fordulójában az NB I-es Szombathelyi Haladás volt az NB III-as Iváncsa ellenfele, a hazaiak szívvel-lélekkel küzdöttek. Domján Attila csapata egy percig sem adta fel, ez azonban csak a tisztes helytálláshoz volt elegendő.

Hűvös idő, ugyanakkor verőfényes napsütés és telt ház fogadta a csapatokat, akik a két kapitány, Szauter István és Halmosi Péter vezetésével léptek a pályára. A mérkőzésre szép számmal kilátogató nézőknek nem sokáig kellett várniuk az első találatra, azonban sok örömüket nem lelték benne: Jagodics felrúgásáért ítélt szabadrúgást a játékvezető a hazaiak tizenhatosa előtt, amiből a Szombathely egyből büntetett, Miroszlav Grumics bombázta a labdát a jobb alsó sarokba, 0-1. A vezetés megszerzése után kiegyenlített játék folyt a pályán, az egész mérkőzésen nagyot küzdő Cseszneki még egy kötényt is kiosztott ellenfelének, amely mozdulat osztatlan sikert aratott a közönség soraiban.

Ennek ellenére nem volt igazán veszélyes az Iváncsa, míg a vendégek minden megingást kihasználtak. Ez a 28. percben újabb gólban mutatkozott meg, Jagodics elől csak hátráltak a hazai védők, amit ő egy hatalmas, a bal felsőben landoló góllal köszönt meg, 0-2. Az újabb bekapott gól láthatóan megfogta az Iváncsa játékosait, három perccel később sakk-mattig gurigázták ki helyzetüket az élvonalbeli vendégek, majd Grumics helyezte el második gólját a hazaiak kapujában, 0-3. Amikor már mindenki azt hihette, hogy az egyébként semmilyen földöntúli teljesítményt nem nyújtó Haladás hátradőlhet, a második játékrészben magára talált az Iváncsa: az 52. percben gyönyörű összjáték után Büki lőtt a szombathelyiek kapujába, 1-3. A 65. percben ismét közel került a gólszerzéshez Domján Attila csapata, Büki lövése azonban a kapufát súrolva mellé ment. Nem úgy Pribék Patrik gyönyörű fejese a 79. percben, aki Büki beadása után bólintott első osztályú ellenfele kapujába, 2-3.

JEGYZŐKÖNYV

Iváncsa–Szombathelyi Haladás 2-4 (0-3)

Iváncsa, 400 néző. V: Zierkelbach (Kis Z., Legeza)

Iváncsa: Dániel – Huszty, Aradi, Kertai, Madarász – Pribék, Szauter (Berényi,

58.), Varga B. (Kovács D. 88.), Cseszneki – Büki, Folmer (Bartha, 76.). Vezetőedző:

Domján Attila.

Szombathelyi Haladás: Gyurján – Schimmer, Kolcák, Benes, Németh M.

– Funsho (Rácz B., 72.), Jagodics (Kovács L., 63.), Jancsó, Halmosi – Rabusic

(Kovalovszki, 85.), Grumics. Vezetőedző: Horváth Ferenc.

Gól: Büki (53.), Pribék (79.), ill. Grumics (10., 32.), Jagodics (29.), Benes (83.).

Az ekkorra már extázisban lévő szurkolók segítségével valósággal beszorította ellenfelét az Iváncsa, a nagy hajtásban viszont kevesebb koncentráció maradt a védekezés terén. A 82. percben egy vendégszögletet követően került a labda Benes elé, aki kíméletlenül kilőtte a bal alsót, szétzilálva ezzel a hazai álmokat, 2-4. Ezzel együtt minden dicséretet megérdemel a kupától búcsúzó, harmadosztályú Fejér megyei alakulat. – Az első félidőben nagyon gyámoltalanul játszottunk, túlságosan tiszteltük NB I-es ellenfelünket. Egész héten arról beszéltünk, hogy nincs veszítenivalónk, bátran kell fociznunk, és a második félidőben így is tettünk. Nagyon örülök, hogy gólokat tudtunk szerezni, szerintem a nézők is jól szórakoztak, de mi is jó szájízzel gondolunk majd vissza erre a mérkőzésre – értékelt a lefújás után Domján Attila, az Iváncsa vezetőedzője.

