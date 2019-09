Dolgos hétvége előtt az Ördögök

Fele­más szezonkezdet után feltett szándéka a Hydro Fehérvár AV19 együttesének, hogy gyarapítsa pontjait az EBEL soros megmérettetésein. A Volán ráadásul két mérkőzést is hazai jégen vív.

Minden szezon elején elsőre megnyugvást lel az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok törzsvendége, majd ahogy beljebb halad, s magába szippantja a semmi máshoz nem hasonlatos hűvös-szagos levegőt, egyre izgatottabbá válik. Bizonyára nagyon sok hokibarát élte át újra a pillanatot most is, ha nem az Emléktornán, a Linz elleni első hazai összecsapás alkalmával biztosan. Ráadásul csettinthetett a lelátó népe, mert a klagenfurti pofonból felállva pontokat tartott itthon a Volán. S pontokat kellene gyűjtenie az EBEL harmadik és negyedik fordulójában is. Két nap alatt két, nehéznek ígérkező összecsapás vár Hannu Järvenpää alakulatára: szombaton 17.30-kor a Dornbirn, vasárnap 17.30-kor az Innsbruck csapatát fogadják a kék-fehérek.

– Nagyon nagy pályaelőnyt jelenthet számunkra, hogy ennyi lelkes szurkoló előtt vívhatunk egymás után két mérkőzést. Sokat jelent, hogy nem kell utaznunk, ez mindig kulcsfontosságú tényező ebben a ligában – fogalmazott a Hydro Fehérvár AV19 védője, Szabó Bence. – Volt idő a regenerációra, pihentek leszünk, de biztosan kemény lesz az előttünk álló két mérkőzés. Dornbirnben sok az új játékos, jól igazoltak, így hajtós, kemény meccsre számítok ellenük.

A Dornbirn hosszabbításban győzte le az Innsbruckot az első körben, majd kapott egy sima „ötöst” a Salzburgtól. Az Innsbruck a Znojmót fogadta második EBEL-meccsén, majd útra kel, hogy az ördögkatlanban barátkozzon a remélhetőleg morcos fehérvári miliővel.