Dobogót ért az Alba-MÁV-siker

Az NB II.-es férfi-kézilabdabajnokság 14. fordulójában az Alba a vártnál nehezebben hozta a kötelezőt, míg a Cunder magabiztos sikerrel vetett véget rossz sorozatának.

Alba-MÁV-Előre SC–Budapesti Honvéd SE 32-27 (16-13)

Széna téri sportcsarnok, 65 néző, vezette: Kolarovszki, Lábadi.

Alba-MÁV: CZÉRNA – KRÁLL 8, Bárdos 4, Szám 3, Szalczinger, KANYÓ BENCE 7 (1), Rohonyi 4. Csere: Hátas (kapus), Kanyó Balázs, PENZER 2, ifj. Grőber 1, Harsányi 2, Golenya 1. Vezetőedző: Grőber Mátyás.

Mit sem törődött a Honvéd legénysége a tabellán elfoglalt helyezésekkel, az esélytelenebb fővárosiak nekiugrottak a vendéglátóknak, a tizedik percben 5-6 állt az eredményjelzőn. Rohonyi óriási ziccerben hibázott, Kanyó Bence pontos átlövése után a fordítás mégis összejött az Albának, ehhez persze Czérna védései is kellettek, 8-7. Támadásban több pontatlanság is becsúszott a hazaiak játékába, ám Penzer pályára küldése sokat hozott a fehérváriak konyhájára: a beállós kétszer is megzörgette a vendégek hálóját, míg hátul több Honvéd-akciót is megállított, 13-11. A játékrész vége is inkább a Grőber-legényeknek sikerült, Bárdos 8 másodperccel a dudaszó előtt háromra növelte az előnyt, 16-13. A térfélcserét követően Kanyó Bence szerencsés és Králl leindulásos gólja után megtörtek a fővárosiak, 7-0-s rohammal már tíz volt a különbség, 23-13. Ezt követően azonban kiengedtek a hazaiak, Bárdos kiállítása után feleződött az előny, 25-20. Az 53. percben kettőre zárkózott a Honvéd (26-24), de az Alba összekapta magát, és ha nehezen is, de behúzta a szombati találkozót, és fellépett a harmadik pozícióba.

– Az első félidő tetszett, de a második játékrésszel abszolút elégedetlen vagyok, mert nem koncentráltunk eléggé, erre a jövőben jobban oda kell figyelnünk – értékelt Madár Imre, az Alba tiszteletbeli elnöke.

Váci KSE–Cunder TU Kézisuli 25-35 (13-19)

Vác, 50 néző, vezette: Őri, Pozdena.

Cunder: BOKRÉTA – Bándi 6, Hamvasi, CSÓKA 4, Bakos 3, SIPICS 4, Dreska 6 (2). Csere: DRAVECZ (kapus), Ferenczi 1, MONOSTORI 2, KÓNYA 4, Kovácspál 1, Giday, Varga M. 1, Ruprecht 2 (1), Hegedüs 1. Vezetőedző: Erdei Krisztián.

A hat bajnoki óta nyeretlen cunderesek 4-0-s kezdéssel adták meg a vasárnapi találkozó alaphangját, az utolsó előtti helyen szerénykedő hazaiak helyzete a szünetig tovább romlott. A második félidőben növelte előnyét az Erdei-csapat, Sipics és Monostori szállította a gólokat, a végére pedig tízet számoltak ellenfelükre Dreskáék.