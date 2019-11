Dobogót ért a kiütés

Az NB II.-es férfi-kézilabdabajnokság 8. fordulójában hozta a kötelezőt az Alba, míg a cunderesek Gödöllőn kapituláltak.

Alba-MÁV-Előre SC–Váci KSE 36-18 (17-11)

VOK, 50 néző, vezette: Bacs, Váltó.

Alba-MÁV: Czérna – KRÁLL 7, Szám 3, Szalczinger, Bárdos 4, KANYÓ Á. 5, Kanyó Bence 5. Csere: HÁTAS, Salamon (kapusok), Kanyó Balázs 1, Rohonyi 3, Penzer 3, Golenya, Harsányi 1, Májer 4 (1). Vezetőedző: Grőber Mátyás.

Az már a kezdő sípszó előtt látszott, hogy a mindössze hat mezőnyjátékossal érkező váciaknak nem sok esélyük lesz megszorongatni az első háromba igyekvő fehérvári alakulatot. Ennek megfelelően kezdődött a szombati találkozó, az Alba nem kegyelmezett, Králl és Bárdos vezetésével a félidő felére kilencgólos előnyt építettek (12-3). A folytatásban kicsit magukhoz tértek a vendégek, ám a játék képe alapján már a félidőre eldőlt a pontok sorsa.

A második játékrészben a cserék közül többen is éltek a lehetőséggel. A védelmet remekül irányító Penzer támadásban mindhárom lehetőségét értékesítette, de a jobb szélről lehetetlen helyzetből is betaláló Rohonyira, az első hibája után mindent bedobó Májerre, valamint a jócskán ötven százalék fölött védő, hetest is kifogó Hátasra sem lehet panasza a szakmai stábnak.

Gödöllői KC–Cunder TU Kézisuli 36-29 (19-9)

Gödöllő, 50 néző, vezette: Barna, Kovács B.

Cunder: Bokréta – Bándi 5, Hamvasi 1, Dreska 6, Zsirai 3, Csóka 6 (4), Tárkányi 2. Csere: Dravecz (kapus), Bencze, Ferenczi 2, Kónya 2, Ruprecht, Sipics 2, Monostori, Bakos. Vezetőedző: Erdei Krisztián.

Nem indult jól a cunderesek vasárnapi gödöllői kirándulása, Bokrétáék hamar tetemes hátrányba kerültek, a szünetig pedig szinte a ledolgozhatatlan kategóriába került a különbség. A térfélcserét követően Dreskáéknak hét gólnál közelebb nem sikerült férkőzniük (29-22), a gödöllői győzelem egy percig sem forgott veszélyben.