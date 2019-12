Dobogós helyezésekkel zárult a szezon

Még az év vége előtt a VII. Aquatic-Cewe Kupán mutathatták meg az Orka SE szinkronúszói, mennyit fejlődtek a lassan mögöttünk hagyott esztendőben, és nem is okoztak csalódást a növendékek.

Negyvenhárom versenyzővel utazott Érdre a fehérvári különítmény, a szépszámú csapatból pedig többen is dobogós helyezésnek örülhettek. Ez történt mini páros kategóriá­ban Balogh Zsuzsanna és Szakáll Sára kettősével, akik a második helyet szerezték meg. Gyerek korosztályban is ezüst­érem jutott az Orka SE Bagi Kála Tímea, Burger Ágota, Csizmadia Nikolett, Fésüs Napsugár, Kozma Kincső, Koncsol Jázmin, Tímár Amina és Tóth Bettina összetételű csapatának. Maradva a dobogó második fokánál, mini kombinációs kűrben a Bakos Dorina, Felföldi-Fi Lara, Fazekas Boglárka, Fisi Rebeka, Kovács Panni, Varga Jusztina alkotta egység tagjainak nyakába is ezüstérem került végül. A szintén pontszerző 4. helyből sem volt hiány: mini párosban Pinka Luca és Szampiás-Fábri Lili, a mini csapatoknál Bakos Nikoletta, Káli Flóra, Kovács Enikő, Poór Dóra, míg előírt gyakorlatban Pápai Fanni, Mészáros Anna maradt le csupán kevéssel az éremről.

A szezon utolsó versenye után már csak az immáron hagyományosnak tekinthető jótékonysági és idén „Gyerekek a gyermekekért” névre keresztelt karácsonyi gála szerepel az Orka SE szinkron­úszóinak naptárában, amelyet ezúttal december 14-én, szombaton 17 órakor rendeznek meg a Csitáry G. Emil Uszodában.