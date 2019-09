Disztl Péter megfogta

Az OTP Bank Liga labdarúgó NB I hetedik fordulójában megszakadt a Mol Fehérvár FC győzelmi sorozata, az Újpest 2-0-s győzelmével elvitte a pontokat a listavezető otthonából. De ezen a találkozón az eredmény talán háttérbe szorult.

Az Újpest jobb volt, s rászolgált a győzelemre a Mol Aréna Sóstóban. A fehérváriak játéka nem érdemelt még pontot sem, azonban egy korábbi Videoton-legendát az egész stadion ünnepelt. A találkozó 34. percében, még 0-0-s állásnál az újpesti Simon Krisztián lőtte el csúnyán a labdát a kapu mellé és fölé. A bőrgolyó szállt, csak szállt, olyan említésre sem méltó csúnya ívben, hogy kikerülve a labdafogó hálót, a kapu mögött sorakozó ultrák, a Red Blue Devils szurkolói voltak veszélyben. Ott termett azonban egy megmentő. A labdát egy gyors mozdulattal az 59 éves Disztl Péter kapta el, aki Vidi-sállal a nyakában, a legvérmesebb fehérvári drukkerek között követte az eseményeket. Az 1985-ben az UEFA-kupa döntőjéig menetelő Videoton SC egykori kapusa már rég nem aktív, jelenleg kapusedzőként sem tudja tapasztalatait továbbadni, de így is fantasztikus elkapással vétette észre magát. Újfent.

– Családi érintettség van a dologban, a lányom és barátja unszolásának tettem eleget azzal, hogy a szurkolók között néztem a meccset. A Kisvárda ellen még nem álltam kötélnek, de most határozottan meg kellett ígérnem, hogy kimegyek a stadionba. Ezért voltam a szurkolók között – mesélte a nem is oly rég még a Békéscsaba női röplabdacsapatának összecsapásait is rendszeresen látogató Disztl Péter.

A „Szőr” becenévre hallgató, 37-szeres válogatott hálóőr semmit sem változott. Őszbe forduló szakálla alatt csibész mosollyal, két kézzel emelte magasba a labdát, éppúgy, mint ahogy 1985 márciusában tette a Manchester United elleni tizenegyespárbajban, Albiston kifogott büntetője után.

– Nem volt begyakorolva a mozdulat, mint ahogy 1985-ben sem. Csak úgy jött. Egy tizedmásodperc alatt visszajöttek a régi beidegződések – nevetett Disztl. – Egyébként szuper volt a hangulat a táborban, a Red Blue Devilsben sohasem lehet csalódni. Sok haverral találkoztam. Az pedig hab volt a tortán, hogy felém jött a labda éppen a mérkőzés 33. percében és 33. másodpercében. A nemrég búcsúzott Pera (id. Horváth Gábor – a szerk.) pedig egész pályafutása alatt a 3-as számú mezben játszott…

Disztl Pétert annyira magával ragadta a hangulat, hogy biztos benne, visszatér még a táborba.

A szurkolás kárpótolhatta azért, amit a pályán láthatott. Mert a Mol Fehérvár FC gyengén futballozott.

– Talán úgy tudok fogalmazni, hogy mérkőzést rendeztek ugyan a Sóstón, de mi nem érkeztünk meg rá – értékelt Marko Nikolics, a fehérváriak vezetőedzője. – Nem volt meg a kellő energiaszint, kevés volt a futás, nem álltunk bele a párharcokba, nem gyűjtöttük össze a második labdákat, így megérdemeltük a vereséget. Hét tétmeccsen elért győzelem után talán könnyelművé vált a csapat. De továbbra is elsők vagyunk. A korábbi tapasztalatokból is kiindulva lehet, hogy olyan csapat vagyunk, amelyiknek kicsit el kell esnie, hogy újra fel tudjon állni, és menjen tovább. Sajnálom Huszti Szabolcs sérülését, ő azon kevesek egyike volt az Újpest ellen, aki harcolt minden labdáért.

Vasárnap aztán megszületett a diagnózis: Huszti Szabolcsra kihagyás vár, nem kerülhette el a térdműtétet. A középpályást hétfőn Abkarovits Géza operálta Székesfehérváron.