Diadal Valentinnel

A Mol Fehérvár FC és az MTK rangadója zárja vasárnap este az OTP Bank Liga labdarúgó NB I. 21. fordulóját.

Virágszirmok a padlón. Gyertyák lángja pislákol. Egy leheletnyit túllőtte a lány a vörösben pompázó porcelán- és plüss-szívek számát. Giccsesen, mégis hívogatón fogadja a fiút a látvány, s elsőre nem is tudja hova tenni a nagy „lamúrt”. Kell a hatásszünet, mire leesik a srácnak, hogy szerelme bizony ünnepre készült. Hát persze: február 14-e, Valentin-nap! Zavartan kotorászik a zsebében, még a Vidi-sálat sem tekeri le nyakáról, úgy nyújtja összeszorított markát a leányzó felé. Az odatartott tenyérbe ejti pici, szívecske alakú csokiját, mit már előző este, a Honvéd-Budafok párharc kielemzése után akart elfelezni a lánnyal. Most áldja a sorsot, s feledékeny eszét, közben pedig – életében először – örül, hogy a zárt kapuk miatt nem mehet meccsre. Ha mehetne, most Bálint-, azaz Valentin-nap estéjén csupán egy marék szotyit tudott volna elővarázsolni zsebéből… Minden bizonnyal családi perpatvart szítva. Hiszen a Vidi épp vasárnap 17 órától fogadja a tabella ötödik helyén álló MTK-t. A csatát pedig a kanapén virító szirmok lágy odébb lebbentése után, a nagy ölelések közepette a fiú és a lány együtt nézhetik a sportcsatornán. Minden rosszban van valami jó.

S az a valami jó lehet akár egy Valentin-napi Vidi-diadal is a fehérváriak utóbbi silány bajnoki sorozatában. A Mol Fehérvár FC 20 fordulót követően 33 pontjával a tabella harmadik helyére csúszott vissza, a listavezető Ferencváros már 16 ponttal vezet a piros-kékek és a második Puskás Akadémia előtt. Vagyis azzal, hogy Márton Gábor alakulata a Kisvárdától, a Honvédtól, s a Fraditól is kikapott, miközben a Mezőkövesdet nem tudta legyőzni, el is dőlt a bajnoki cím sorsa. Ebbe beletörődve aztán a hét közben magabiztos, bár nem gólgazdag játékot hintve 2-1-re verte a Vasast a Vidi a magyar kupában, s a 16 közé jutott. Vagyis talán újra felfelé indult a hullámvasúton a fehérvári egylet. S a rakétákat az MTK ellen izzíthatja megint.

A két gárda 101-szer csap össze az NB I.-ben, s a rendkívül kiegyenlített örökmérleg nyelve a fehérváriak felé billen. Az eddigi 100 csatából 40-et nyert meg a Vidi, az MTK 39-szer győzött, 21 alkalommal pedig osztoztak a pontokon. Az MTK az eddigi 20 bajnokijából nyolcat megnyert, öt döntetlen mellett pedig hétszer kikapott. Ősszel hármat vágtak Stopiráéknak az Új Hidegkuti Nándor Stadionban, itt az ideje a visszavágásnak.

Viszonylag nagy volt a mozgás a Hungária körúton a télen, négyen mentek, hatan jöttek, s talán Varga Rolanddal nyertek sokat. A Fraditól szerződtetett támadó négy bajnoki meccsen háromszor volt eredményes, valamint két gólpasszt is kiosztott a társaknak; a szerdai, Kazincbarcika ellen 4-1-re megnyert kupameccsen is betalált.

Az MLSZ statisztikái alapján azonban nem az MTK, hanem a Fehérvár játékosai vannak többségben a különféle mutatók élmezőnyében. Fun­sho Bamgboye például a negyedik a legtöbbet kapura lövők közül, míg Lyes Houri a második, Stopira az ötödik a legtöbbet passzolók listáján. Houri és Bamgboye kibérelte az első két helyet a cselgépeknél, míg a legtöbb párharcot Bamgboye vívta eddig – igaz ezek 42 százalékában volt csak nyertes. Funsho negyedik a legtöbbet szabálytalankodók rangsorában, viszont toronymagasan Hourit aprítják leginkább a magyar mezőnyben. A francia és a nigériai bizonyosan pályán lesznek az MTK ellen is, és sokat is tehetnek egy várva várt Vidi-győzelemért. Csak, hogy párunk számára igazán szép legyen az a Valentin-este.