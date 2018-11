Dévay Márk nyerte az ETU triatlon versenysorozatot

Az Alba Triatlon SE 22 éves elitsportolója végzett az élen az Európa-kupa összesített rangsorában.

Hosszú és fárasztó idényt tudhat maga mögött Dévay Márk fehérvári triatlonista, aki a szezon utolsó megmérettetésén a portugáliai Funchalban negyedikként ért célba a kontinentális kupasorozat fináléjában, ezzel megszerezve az arany­érmet az összesített versenyben. A mezőtúri születésű egykori úszó, sokszoros triatlon, duatlon, valamint aquatlon magyar bajnok az augusztusi, Glasgow-ban megrendezett Eb-n az előkelő hetedik pozícióban végzett, reményt keltve ezzel arra, hogy 2020-ban Tokióban koronázóvárosi sportolónak tapsolhassunk a nyári játékokon. A napi négy edzéssel készülő atléta nem elégszik meg az idei esztendő sikereivel, jövőre még többet, még keményebben gyakorol, hogy megvalósítsa álmait.

– A portugál viadal volt az utolsó fellépésem 2018-ban, jelenleg pihenéssel töltöm az időmet – válaszolta megkeresésünkre az Alba Triatlon SE U23-as Európa-bajnoki bronz­érmese. – Hosszúra sikerült a szezon, márciustól október végéig versenyről versenyre jártam, volt, hogy három hétvége alatt négyszer álltam rajthoz. Most itt az ideje a lazításnak, de nem lustálkodom sokáig, hamarosan elkezdem a rávezető tréningeket, utána pedig a kőkemény alapozást.

Portugáliában jó szokásához híven elsőként szállt ki a vízből, majd a kerékpározás után is az élen maradt, végül a negyedik helyen zárt. Maradt még a puskacsőben?

– Mindig mindent kiadok magamból, ezért nem, egyáltalán nem tartalékoltam idén. Igaz, Funchalban a helyezésemből fakadóan már nem kellett sprintelnem a célba érkezéskor, tudtam, hogy összesítésben nem verhet meg senki. Az ETU-finálét megelőzően az U23-as Eb-n olimpiai távot teljesítettünk, míg Madeira szigetén „csak” egy sprint hosszúságú megmérettetést kellett leküzdenünk.

Sokszor az időjárási elemekkel is harcolniuk kell.

– Ez a Luzitániában megrendezett döntőben sem volt másképp, hiába beszélünk egy technikás, szökésre alkalmas pályáról. A víz minőségével akadt probléma – ami kicsit ránk ijesztett –, de a további teszteken végül megfelelt. Kemény volt az úszás, mert közben beborult, és rendkívül szelesre váltott az időjárás is, de ezt is és a nagyon embert próbáló bringázást is az élen zártam. Próbáltam az élbollyal együtt futni, jól is mentem, de végül egy belga és egy német srác szakította át a célszalagot. Sokáig nem is tudták, hogy melyikőjük nyert, később a célfotó döntött, én úgy fél perccel mögöttük értem be.

Beszélhetünk már Tokióról?

– Tizenöt versenyen indultam ebben az évben, Glasgow-ban már megmutattam, hogy mire vagyok képes. Keményen, még többet kell edzeni, hogy kvalifikációt szerezhessek a 2020-as olimpiára.