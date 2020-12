Derekasan helytállt a bicskei csikócsapat

Tavaly még újoncként, idén már rutinos „vén” rókaként, 22 éves átlagéletkorral vetették bele magukat az NB III. Nyugati csoportjának küzdelmeibe, egy olyan szakvezetővel az élen, aki habitusával, győzni akarásával stabil középcsapattá tette a Bicskei TC-t. Vukmir Draganról Komjáthy Péter klubigazgató is elismerően nyilatkozott.

Már az előző csonka szezonban megmutatták, hogy itt a helyük a magyar harmadik vonalban, és ezt az őszi idényben is bizonyították. Sajnos a vírus jelentősen megnyirbálta a büdzséjüket, ezért a fiatalítás útjára léptek, ami láthatóan remekül sikerült, hiszen a 10. helyen telelhetnek.

– Már újoncként is bizonyítottuk, hogy komolyan kell számolni a Bicskei TC-vel, stabil középcsapattá váltunk, amit az idei félszezonban is hozni tudtunk. Nagy fegyvertény, hogy bár a járvány gazdasági következményei miatt nagy mértékben csökkent a büdzsénk – ezért a nyári átigazolási időszakban 18–23 év közötti, fiatal labdarúgókkal töltötték fel a keretet –, mégis helyt tudtunk állni és megismételni az egy évvel ezelőtti teljesítményünket. A csapat gyakorlatilag végig a 6. és a 11. hely közötti sávban mozgott.

Mint mondta, a kitűzött célokat elérték, hiszen a kiesés réme egy pillanatra sem jelent meg a Bicskei TC előtt, ugyanakkor azt is látják, hogy van még hová fejlődniük, így némi mozgás várható a keretben.

– A Nyugati csoport nagyon kiegyensúlyozott és szinte minden mérkőzésen méltó ellenfelek voltunk, számos szoros, egygólos csatán vagyunk túl, egyedül a Fradi elleni kupamérkőzésen kaptunk háromnál több gólt. Dragan Vukmir és az egész stáb remek munkáját dicséri, hogy a srácok nem adták fel, több meccsünkön is csak az utolsó percekben kapott vagy szerzett góllal dőlt el a három pont sorsa. A tapasztalataink alapján elsősorban a támadójátékunkon kell erősítenünk. Gólerős csatárokkal tárgyalunk, olyanokkal, akik a kritikus pillanatokban kevés helyzetből is képesek eldönteni egy ütközetet.

A klubigazgató elismerte, a remek teljesítményhez az is kellett, hogy őket elkerülte a pandémia, csupán hárman betegedtek meg novemberre, de már ők is a gyógyulás útjára léptek, és ott lehetnek a január 11-én kezdődő felkészülésen.

– Az egyesület nagy energiákat és pénzt fektet a védekezésbe. A vezetőség úgy döntött, hogy hidegködképző géppel való nanotechnológiás eljárást választva fertőtleníti a több mint 400 négyzetméteres klubház minden helyiségét. Emellett figyeltünk a játékosok egészségi állapotára, a nátha- és az influenzagyanús játé­kosokat azonnal elkülönítettük. Horváth Marcell, Nyúl István és Sötét Dávid sajnos áldozatul estek, de már gyógyulófélben vannak. A felkészülést januárban elkezdjük és edzőmeccset játszunk a Reac, a Dabas-Gyón, az ESMTK, az MTK U19, valamint főpróbaként a Tatabányával. Igyekszünk erős ellenfelekkel találkozni, hogy megfelelő erőállapotban vágjunk bele a tavaszba.