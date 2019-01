Demeter Gergely végleg búcsút intett az öttusának

Amíg testvére a tokiói olimpiai kvótaszerzést tűzte ki célul, addig Demeter Gergely bejelentette visszavonulását. A 26 esztendős pentatlonista már új munkahelyére összpontosít egy osztrák síparadicsomban.

Salzburg tartományban, ötven kilométerre Mozart városától helyezkedett el a fehérvári Demeter Gergely. Azt mondja, tulajdonképpen szerencsés, hiszen nekik nem kell átküzdeniük magukat a helyenként több méter magas hófalon. Az egykori öttusázó egy szállodában állt munkába.

– Befejeztem az öttusát, a barátnőmmel utaztam ki Ausztriába, akinek az egyik ismerőse évek óta itt dolgozik, ő szerezte nekünk ezt a munkát. A konyhán tevékenykedem, öten vagyunk itt magyarok. Ami a nyelvet illeti: angolul jól beszélek, a németet pedig igyekszem elsajátítani. Itt jó a helyzet, bár hó természetesen van, a településünket nem zárta el a külvilágtól. A sípályák közül néhány itt sem üzemel, a korábban megszokottnál most jóval kevesebb a vendég – a híradásokban látható képek sok turistát elriasztottak idén. A tartomány más pontjain akadnak bőven nehéz pillanatok, az utak jórészt járhatatlanok, a házak pedig alig látszanak ki a hóból.

Az, hogy szakított az öttusával, nem hirtelen döntés volt, a tavalyi esztendőben már érlelődött benne az elhatározás. Lassan másfél éve, 2017 októberében szívműtéten esett át, ugyanis előzőleg gyakran küzdött ritmuszavarokkal. A beavatkozás jól sikerült, folytathatta pályafutását, de a hosszabb kihagyás meglátszott a teljesítményén.

– Egy éve, a fedett pályás bajnokságon rajthoz álltam Budapesten, de kiestem a selejtezőben. Ez volt a szezonnyitó, ami meghatározza a folytatást: aki itt gyengén teljesít, kevés eséllyel pályázik a nemzetközi viadalokra, a VK-versenyekre, ebből következően minimális a lehetősége, hogy szerepelhessen a későbbi világversenyeken. Nekem nem ment a fővárosban, később, Kecskeméten, a Világkupán viszont ott voltam a fináléban, 20. lettem, ami az előzmények ismeretében elfogadható eredménynek számított. Szófiában megint nem ment, ott is kiestem a selejtezőben. A sikertelenség, az eredmények elmaradása miatt veszítettem a motivációmból, egyre többször gondoltam a búcsúra. Nem csak a szívemmel volt gond, előzőleg a bokámmal és a vállammal is, összességében sokat hagytam ki sérülés miatt.

Demeter juniorként a közvetlen világelit tagja volt, egyéniben vb-ezüstérmes, csapatban, váltóban világbajnok, de Eb-t is nyert az egykori tehetséges sportoló. Felnőttként viszont már közel sem volt ennyire sikeres.