Decemberben ismételne az öklöző

Kiüté­ses győzelemmel vette a harmadik akadályt profi ökölvívóként Kiliti Tamás. Reményei szerint az év végén újra kötelek közé léphet.

Az első két profi ütközetét Kovács István ellen vívta, majd a pandémia miatt esélye sem volt, hogy újabb tétmeccset vívjon a profik táborában. Múlt hétvégén tért vissza a ringbe Kiliti Tamás, Ajtai Józseffel küzdött az 59 kg-os súlycsoportban a New School Promotion rendezvényén. Kiliti az első menetben négyszer padlóra küldte ellenfelét, a játékvezető gyorsan beszüntette az egyenlőtlen küzdelmet. A versenyző bátyja, egyben edzője, Kiliti Ferenc optimista a folytatást illetően.

– Ki voltunk már éhezve a felkészülésre és mérkőzésre. Az Alba kosarasainak utánpótlásedzője, Antal Balázs irányítja öcsém erőnléti felkészülését, az ökölvívással kapcsolatos kérdések hozzám tartoznak. Balázzsal összehangolt munkát végeztünk, az állóképességgel és a technikai repertoárral sem volt gond. A felkészülés jól sikerült, tudtam, hogy nem lehet baj a meccsen.

Az edző szerint a hétvégi ütközet arra feltétlenül jó volt, hogy a ringrozsdát lepergessék.

– Közel egy év telt el az utolsó profi meccsünk óta. Remélem, a folytatásban nem szól bele a vírus a terveinkbe, nem kell ismét kényszerpihenőt tartanunk, építkezhetünk tovább. A következő lépésre koncentrálunk, a szervezők azon dolgoznak, hogy decemberben is tető alá hozzanak egy gálát, amelyen mi is szóhoz jutnánk. Lehet, nézők előtt, de az is elképzelhető, zárt kapuk mögött. Ha ezt a meccset is sikerrel vívjuk meg, a tavasszal szeretnénk a magyar bajnoki címért bokszolni, Fehérváron.