Debreceni győzelem

A Fehérvári Titánok először lépett jégre új otthonában a Győri NEMAK csarnokban, a kék-fehérek felkészülési mérkőzésen szenvedtek egygólos vereséget a DEAC gárdájától.

Fehérvári Titánok–DEAC 4-5 (1-2, 2-1, 1-2)

Fehérvári Titánok: Horváth D. (Szeles) – Erdély, Reiter, Péter A. 1, Balogh B. 1, Madácsi 1 – McNulty, Vas, Tiainen, Nagy Á., Császár – Dobmayer, Kóger B., Huovinen, Almási, Dézsi – Jakimcsuk, Hajnal, Rétfalvi 1, Kovács A., Németh K. Vezetőedző: Kasper Vuorinen

DEAC: Hetényi Z. (Gönczi) – Vokla, Sándor F., Dalecky, Novotny 2, Izacky 1 – Kiss R., Bogesic, Hári N., Pesztunov, Kulesov 1 – Filbrandt 1, Sándor B., Szűcs, Berta, Kiss P. – Molnár D., Mazzag, Kozma. Vezetőedző: David Musial

A Titánok már szombaton elutaztak Győrbe, ahol a délelőttöt edzéssel, míg a délutánt csapatépítő programmal töltötték, mivel ez volt a csapat utolsó felkészülési mérkőzése a rajt előtt.

Az 5. percben megszerezték a vezetést a Titánok Rétfalvi Kristóf révén, ám a harmad második felében Dominik Novotny és Vladiszlav Kulesov találataival fordítottak a vendégek. A második felvonás is 2-1-es eredményt hozott, de fordított előjellel. Balogh Bence és Péter Andor góljai jelentették a fordítást a fiataloknak, majd a duplázó Novotny egyenlített. A záró harmadot a DEAC húzta be megint 2-1-gyel, Clint Filbrandt góljára még válaszolt Madácsi Máté, ám Jakub Izacky találatára viszont nem, így a 48. percre ki is alakult a végeredmény. Érdekesség: míg a Titánok két emberelőnyös gólt lőttek, addig a DEAC két hátrányosból volt eredményes.