David Vanacek Magyarországon ragadt

Van, aki nehezebben, akad, aki könnyebben viseli a közös tréningek nélküli időszakot a profi labdarúgók közül. A cseh David Vanecek Magyarországon ragadt a koronavírus-járvány miatti intézkedések okán, de nem bánkódik.

A Puskás Akadémia FC labdarúgócsapata a Mezőkövesd Zsóry FC-től hat ponttal lemaradva a negyedik 25 forduló után. Az NB I-ben idén debütáló, 29 éves támadót, David Vaneceket a nyáron szerződtette a Puskás Skóciából. Az első osztályú Hearts együttesétől érkezett Magyarországra, s Hornyák Zsolt együttesében immár kulcsszerepet játszik. Vanecek mind a huszonöt bajnokin szóhoz jutott, nyolc góllal vezeti a házi góllövőlistát, s két gólpasszt is kiosztott. A cseh csatár is egyéni edzéseket végez a vírus miatti korlátozás közepette, mégpedig Magyarországon teszi a dolgát.

– Nagyszerűen érzem magam Magyarországon, remek körülmények között dolgozhatunk, színvonalas a bajnokság, s a családom is nagyon szereti az ittlétet. Hamar beilleszkedtem a csapatba, remekül kijövök a társakkal, akikkel a mostani helyzetben is napi kapcsolatban vagyok, főleg Jakub Plsekkel és Urblík Józsival beszélek sokat – természetesen telefonon – mesélt a PAFC hivatalos honlapján a csapatedzések nélküli hétköznapokról David Vanecek. – A feleségem és a gyermekeim velem vannak, így könnyebb elviselni a kényszerszünetet, édesanyám viszont Csehországban van, őt is mindennap felhívom. Magyarországon egyelőre jobb a helyzet, mint otthon, ahol karantént rendeltek el. Sportolóként természetesen nehéz, hogy itthon kell maradnom, hiszen futballozni szeretek a legjobban, de jelenleg az egészségünk megőrzése a legfontosabb. Az előírt egyéni edzésprogram alapján futok és erősítek, s alig várom, hogy újra játszhassak, ám egyelőre nem tudom, erre mikor kerülhet sor.