David Mazurek Dunaújvárosban marad

Szerződést hosszabbított az elmúlt szezonban remeklő David Mazurek a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapatával.

Nem illetődött meg új csapatában első újvárosi szezonja során a kanadai David Mazurek, aki 47 Erste Liga-mérkőzésen 46 pontot gyűjtött, 20 gól és 26 gólpassz formájában. Nem véletlen, hogy az ismét bombaerős keretet kialakítani igyekvő Acélbikák tovább szerették volna vinni a közös történetet, amely a csatár döntése értelmében meg is történik. A 28 esztendős támadó korábban több észak-amerikai ligában is megfordult, ahol konstans jó eredményeket tudott elérni, ennek fényében a magyarországi folytatás is szép reménnyel kecsegtet.

– Nagyon várom, hogy folytassuk a kemény munkát azért, hogy megnyerjük a bajnokságot a szenvedélyes újvárosi szurkolók előtt – nyilatkozta Mazurek a klub honlapjának.

Az eddig ismert, hivatalos adatok alapján Mazurek mellett két svéd légiós, az egyaránt hátvéd Oskar Brändström, valamint Daniel Nilsson segíti majd a Bikákat az aranyéremért vívott harcban. Rajtuk kívül Pinczés Bendegúz, Kovács Bronson Zoltán, Keegan Densereau, Pinczés Olivér és Szappanos Dávid alkotja a keretet egyelőre.