Dascalu nyerte a román házidöntőt Fehérváron

Nicoleta Dascalu két játszmában nyerte meg a 60 000 dollár összdíjazású székesfehérvári ITF tenisztorna női egyesének döntőjét.

Két huszonéves, jobbkezes román lány jutott be a székesfehérvári viadal döntőjébe – noha előzetesen aligha őket várta a szakvezetés. Nyilvánvalóan nem Serena Williams vagy Ashley Barty ütögetett a Kiskút Ligetben, de a végső győztes Nicoleta Dascalu majdhogynem kiesett a Top 400-ból is.

Ennek megfelelően döntőbeli ellenfele, a mérkőzés előtt még a 188. pozíciót elfoglaló Irina-Maria Bara kezdett jobban – no meg a meccset is. Két sima adogatógémet követően (1:1) Dascalu ingott meg, s Bara ezt kihasználva brékelt (1:2), majd sorozatban 8 pontot szerzett, mely magában foglalt egy újabb bréket is (1:4).

Szinte temetni is lehetett Dascalut, ám a semmiből a következő 10 pontból nyolcat ő nyert (hetet egymás után), s ezzel visszajött szimpla brékhátrányra (3:4). Stabilizálódtak a felek, hoztak egy adogatást (4:5), de Barának nem sikerült a szettet kiszerválni (5:5). Dascalu ezt a lélektani előnyt meglovagolva előbb saját adogatását (6:5), majd egy újabb brékkel a játszmát is hozta (7:5).

Ettől fogva könnyű dolga volt a papíron gyengébbik román lánynak. Már szett­előnyben hozta a gémét (1:0), majd megtörte Barát újra (2:0), s gyorsan elhúzott hárommal (3:0). 4:2-es állásnál Dascalu több mint tíz percig adogatott, ám megnyerte (5:2), s ez volt a kegyelemdöfés a még jobban széteső Bara számára (6:2). A szerváját, és ezzel a meccset is elbukta, a vége 7:5, 6:2.