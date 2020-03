Daru Bencének fekszik Siófok

Idegenben 3-1-re legyőzte a Siófok együttesét az Aqvital FC Csákvár a labdarúgó NB II-ben, ezzel megszerezte idei első győzelmét Visinka Ede csapata. Az első két vendéggólt a 25 éves Daru Bence szerezte az első félidőben.

A Honvédban nevelkedő, még mindig csak 25 éves Daru Bence a 2015–2016-os szezonban, a Zalaegerszeg játékosaként 29 gólt szerzett az NB II-ben, amivel a gólkirályi címet is megszerezte. Egy éve, télen került Csákvárra, ahol a bemutatkozó meccsén, Siófokon, azonnal góllal járult hozzá csapata győzelméhez – csakúgy mint néhány napja.

– Tényleg furán hangozhat, de bárhol játszottam, a Siófok ellen valahogy mindig jól ment a játék – kezdte a klub megkeresésére a támadó, aki szerint a szezon egyik, ha nem a legjobb meccsét produkálta a gárda egy kimondottan erős Siófok ellen, de mindig előre kell tekinteni, most pedig a Szeged ellen is megismételné ezt a teljesítményt.

– Én minden meccsre úgy készülök, hogy szeretnék gólt rúgni. A Szeged ellen meg egyébként is van elszámolni valónk, hiszen az őszi stadionavatón 5-3-as vereséget szenvedtünk. Természetesen jó lenne ismét betalálni, de a legfontosabb, hogy itthon tartsuk a három pontot.