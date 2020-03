Csütörtökön még edzett a Kohász

Miközben minden klub és szövetség bezárta kapuit és elhagyta az edző- és tornatermeket, addig a DKKA női kézilabdacsapata még javában együtt edzett – igaz, csupán a szabadban.

A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia március 16-án függesztette fel a gárda teljes körű edzéseit határozatlan ideig minden korosztályt illetően. Ám ez úgy látszik, végül nem azt jelentette, hogy többek között a 34 éves, Eb-bronzérmes Triscsuk Krisztina és társai egyedül, otthon, a négy fal között tartotta volna kondiban magát. Mint megtudtuk, a játékosokat a szakmai stáb egészen csütörtökig kivezényelte a Lórántffy sportpályára, ahol közös gyakorláson, gimnasztikázáson és futóedzéseken vettek részt.

– A csapat csütörtökön végezte az utolsó közös edzést a szabadban – mondta el Mátyás Gábor ügyvezető elnök, aki hozzátette, hogy természetesen azóta már a lányok a saját otthonukba végzik az edzések további részét, melyet a szakmai stáb dolgozott ki mindenkinek, személyre szabottan.

A bajnokság folytatása még várat magára, azonban a tokiói olimpia már nem: elmaradnak az ötkarikás játékok, ami igencsak felborítja a rendet minden egyesületnél, s ez alól a Kohász sem kivétel. – A bajnokság fel van függesztve, de még az is elképzelhető, hogy lesz folytatás. Úgy gondolom, hogy az olimpia elmaradása várható volt, szerintem a legjobb döntést hozta meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azzal, hogy elhalasztják a játékokat. A szakvezető azt is elmondta, hogy nyilvánvalóan ez a fejlemény kihatással lesz a játékosok motiváltságára is az átigazolási időszakig.

– Várjuk az információkat, közben tartjuk a kapcsolatot a többi egyesülettel, és próbáljuk meghozni a legjobb döntéseket ebben a nehéz időszakban.