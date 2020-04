Csuhay József 88. percben lőtt gólja a fináléba repítette a Vidit

Múlik az idő, de az emlékek nem kopnak, a dicsőség díszesen faragott sziklái nem kophatnak. 35 évvel ezelőtt ezen a napon harcolta ki a Videoton SC a döntőbe jutást az UEFA-kupában.

1984 és 1985 a székesfehérvári sportélet feledhetetlen évszámai. A Videoton SC labdarúgócsapata Kovács Ferenc mesteredző irányítása alatt a labdarúgó UEFA-kupa döntőjéig menetelt. Valljuk be, ehhez fogható hőstettet magyar csapattól manapság lehetetlenség lenne elvárni, éppen ezért annyira kedves visszanézni az akkori, mára már megkopott videófelvételeket, ezért felemelő böngészni az összeállításokat, a meccstörténetet. Pedig már 35 esztendő telt el. A Videoton menetelését azóta megközelíteni sem tudták a honi együttesek, a Debrecen és a Ferencváros Bajnokok Ligája-csoportkörig jutott, utóbbi az Európa-liga csoportkörében is szerepelt, éppúgy mint az El csoportkörét kétszer is megjáró Vidi.

35 évvel ezelőtt azonban a piros-kékek előbb a Dukla Prágát búcsúztatták, majd kiütötték a Paris Saint-Germaint, kiejtették a Partizan Belgrádot, majd túljutottak a Manchester United alakulatán is. Az elődöntőben az akkor még jugoszláv Zsejeznicsar Szarajevót Burcsa Győző, Disztl László és Vadász Imre góljaival 3-1-re verte a Videoton a Sóstói Stadionban. A visszavágót 1985. április 24-én vívták a zsúfolásig megtelt szarajevói arénában. 25 ezer, a bosnyákokat elszántan űző-hajtó szurkoló előtt Bahtics már az 5. percben vezetést szerzett a Zseljónak, s bizony a hazaiak játszottak fölényben. Disztl Péternek több bravúrt is be kellett mutatnia, hogy tartsa összesített előnyét a Vidi. A 73. percben azonban ismét megingott a védelem, Disztl László is lemaradt, Disztl Péterről leperdült a labda, Csurics pedig az üres kapuba perdített. 2-0-ra vezetett a Zsejeznicsar, ami már a jugoszlávok továbbjutását jelentette. És itt jön az a bizonyos „de”, ami nélkül minden bizonnyal nem vált volna legenda az akkori Videotonból, s nem tekinthetnénk vissza a fehérvári hősök tetteire úgy, mint a magyar labdarúgás utolsó nagy sikere.

A 88. percben a kapuson kívül minden fehérvári játékos a támadással bíbelődött. Borsányi a jobb szélről Csuhayhoz passzolt, a védő Szabó Józsefnek tette fel a labdát, majd berobogott a tizenhatoson belülre. Közben Szabó felpasszolt a tizenhatos vonaláról visszalépő Disztl Lászlónak, s a védő mesterien emelt egyből a már tisztán helyezkedő Csuhay József elé. A Vidi „2”-ese pedig egy igazítás után 8 méterről, jobbal a rövid sarokra lőtt. Befért a labda, az addig morajló, üvöltő Szarajevó pedig elnémult. Ivica Oszim, a Zseljó legendás edzője hajába túrva fogta a fejét, mert tudta, a Videoton SC jutott az UEFA-kupa döntőjébe.

– Nem volt rossz csapat a Zseljeznicsar. Hazai pályán motiváltabbak voltak, mi pedig nem tudtuk azt a vérmérsékletet hozni, ami igazán kellett volna. Nem az volt a csúcsformánk – emlékezett vissza az idegenbeli összecsapásra a most 62 éves Csuhay József, aki arról is mesélt, hogy 2-0 után a hátvédtárs, Végh Tibor szólt a belső védőknek, hogy menjenek előre.

– Azt mondta, nincs mit védenünk, próbáljunk egy gólt rúgni. Támadgattunk, de nem lehet azt mondani, hogy fergetegesen rohamoztunk volna. Érdekes, hogy éppen Disztl Laci emelte át a labdát, amire lecsaptam, és amiből a gól született. A kényszerítőket, mélységi beindulásokat minden edzésen gyakoroltuk, hogy pont akkor így sült el, az óriási szerencse volt. A bekken kicsit megpattant, talán a kapus is beleért, és éppen befért a kapufa mellett. Minden dühöm, reményem benne volt a lövésben. Aztán már csak arra emlékeztem, rajtam csüng mindenki.

A Videoton SC a Real Madriddal vívta a döntőt. Az akkor még oda-visszavágós finálé első meccsén 3-0-ra nyertek a spanyolok, a Bernabeuban pedig Májer Lajos találatával a Vidi ünnepelhetett. De a kupát a Real nyerte.