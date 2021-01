Csordás Csaba: Minden játékos tiszta lappal indul!

Az egykori kiváló NB I-es futballista, Csordás Csaba kis túlzással az egész országot bejárta játékosként és edzőként egyaránt, így bármerre jár az országban, mindenhol vannak kapcsolatai, amelyet kamatoztatni is tud, immáron a Bicskei TC kispadján.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Mint ismert Vukmir Dragan a másodosztályú Szeged-Csanád Grosics Akadémiához szerződött, utóda pedig az a Csordás Csaba (43 éves), aki U17-es és U21-es válogatott játékos és felnőttválogatott kerettag is volt, 1997-ben részt vett a malajziai ifjúsági világbajnokságon is. Debütálása a felnőttválogatottban egy sajnálatos sérülés miatt azonban elmaradt, pedig Lothar

Matthäus szövetségi kapitánykodása alatt kerettagságig jutott. Ennek ellenére teljesnek érzi játékos-pályafutását.

– Édesapám is futballozott Kecskeméten, sőt több vezetői tisztséget töltött be a klubnál, így ebben a közegben nőttem fel, innen pedig egyenes út vezetett a futballrajongáshoz. Ő készített fel engem, hiszen mindig is játékos szerettem volna lenni, úgyhogy a labdarúgás mindig is középpontja volt a hétköznapjaimnak, erre tettem fel mindent – elevenítette fel a kezdeteket. – Visszatekintve elmondhatom, hogy jól döntöttem: amit magyar szinten el lehetett érni a futballban, azt elértem. Minden magyar osztályban sikerült valami maradandót alkotnom. Első és másodosztályban is bajnoki címet ünnepelhettem, harmadosztályban pedig többször is ezüstérem jutott.

Kecskeméti szárnypróbálgatásai után kalandos pályafutásba kezdett: 14 és fél évesen már bemutatkozhatott a KSC-ben és 18 évesen az NB I-es BVSC-ben, majd az MTK-ban, Újpesten, Veszprémben (NB II.), Pápán (NB II.), Celldömölkön (NB II.), Siófokon, Székesfehérváron, Sopronban, a Vasasban és a KTE-ben is játszott. Végül 2012-ben az ausztriai Kohfidischbe igazolt, így profi pályafutása véget ért. Összesen 287 NB I-es mérkőzés van a lábában, ezeken 46 gólt lőtt, az MTK-val bajnok és Szuper Kupa-győztes lett (1999), a Sopronnal elhódította a Magyar Kupát (2005) – tiszteletet parancsoló pályafutás. Hasonló céllal vetette bele magát az edzői karrierbe is, mivel szeretett volna a futball közelében maradni.

– Mindig tudatosan képeztem magam, készültem erre a pályára – árulta el – Ennek megfelelően megvoltak a szükséges papírjaim, hogy dolgozhassak az utánpótlásban. Nagy lelkesedéssel vágtam bele magam, egyre komolyabb feladatokat kaptam, amit igyekeztem sok munkával, jó eredményekkel meghálálni. 5 és fél évig a szombathelyi Illés Akadémián dolgoztam utánpótlásedzőként (több játékost nevelt ki az első csapatnak), majd kipróbálhattam magam felnőttcsapatoknál: vezetőedzője voltam egy Bundesliga női, majd Szombathelyen a Haladás-Viktória együttesének, illetve a Haladás NB I-es csapatánál pályaedzőként. Ezt követően anyaegyesületemben, a Kecskemét KTE-ben vállaltam munkát az utánpótlásban legutóbb pedig az NB II-es BFC Siófok pályaedzőjeként tevékenykedtem, innen írtam alá a NB III-as Bicskei TC-hez.

Csordás Csaba örömmel érkezett a bicskeiekhez. Hatalmas megtiszteltetés számára, hogy egy olyan mester után ülhet le a kispadra, mint Dragan Vukmir.

– Megtisztelő volt a felkérés, tetszett a klub által felvázolt koncepció, s örömmel érkeztem Bicskére. Remélem tudok új impulzust adni a csapatnak és ugyanazt a győztes mentalitást, ami engem is jellemez. Azért vagyok itt, hogy teljesítsek és segítsem a Bicskei TC-t céljai (1–8. hely) eléréseben! Óriási élmény az, hogy egy olyan helyre tudtam kerülni, ahol egyetlen egy dolog van amire koncentrálnom kell, az a munkám. Az infrastruktúra lenyűgöző, a szakmai stáb – Móri Tamás (pályaedző) és Józsa Miklós (kapusedző) – és a szurkolók nemkülönben. Az első összetartáson a játékosokon is éreztem, hogy ambiciózusak: nálam mindenki tiszta lappal indul! A következő hetekben hét felkészülési mérkőzés vár a fiúkra, így mindenkinek ott a lehetőség a bizonyításra. A következő rövid időszakban eldől, hogy szükség van-e erősítésre vagy sem. Nyilván minden csapatnak jól jön egy gólerős játékos, de én a saját szememnek hiszek, először az ittenieknek adom meg a bizalmat. A cél az, hogy a február 28-i Veszprém elleni bajnoki rajtra topformában legyünk!

Felkészülési mérkőzések Január 20., szerda, 18.30:

Bicskei TC–Főnix FC

Január 27., szerda, 18.00:

Bicskei TC–REAC

Január 30., szombat, 11.00:

Dabas-Gyón–Bicskei TC

Február 6., szombat, 11.00:

Bicskei TC–ESMTK

Február 10., szerda, 18.00:

Bicskei TC–MTK U19

Február 13., szombat, 11.00: Bicskei TC–Dabas

Február 20., szombat, 11.00: Bicskei TC–Tatabánya

Móri Tamás pályaedzőként segíti a csapatot