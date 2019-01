Csoportelsőt vert az Alba

A vártnál könnyebben nyert a Fehérvár Izraelben, az Ironi Ness vendégeként a férfi kosárlabda Európa Kupában.

Most az egyszer nem bánták volna a kék-fehér szimpatizánsok, ha Jesus Ramirez nem szavatartó ember. A Fehérvár spanyol szakvezetője ugyanis decemberi kinevezésekor azzal kezdte székfoglalóját, hogy a magyar bajnokság nagyobb prioritást élvez a nemzetközi porondnál. A várt felzárkózás elmaradt, az Alba azóta is a csalódást keltő 11. pozícióban tanyázik a honi NB I-ben.

Az Ironi Ness sportcsarnoka sokkal inkább hasonlít egy középiskolai tornateremre, mintsem egy európai kupasorozatban csoportelső együttes hazai pályájára. A csoportot talán kisebb meglepetésre két győzelemmel vezető izraeliek már az első másodpercekben olcsó hibát vétettek, Tal Dunne közvetlenül a feldobást követően ellépte magát. Utóbbi Tóth Péter szabálytalansága után az első büntetőjét bedobta, ezzel megszerezve a vezetést a Zionának. Erre Martin Zeno egy szélről elengedett triplával felelt, majd Jordan Heath hanyag eleganciával egy újabb hármast küldött a házigazdák gyűrűjébe, 1-6. Golan Gutt remek betörésével zárkózott a házigazda, aztán Dunne küldött el mindenkit, ráadásul faultolták is, így egyenlíthetett volna az Ironi. Nem tette, Tóth pazar bejátszásából pedig Heath növelte az Alba előnyét. Gary Browne és Rodney Bullock cserélt kosarat, előbbi újból betalált, fej-fej mellett haladtak a felek, 9-10. Chris Dowe csent labdát, ami után átvették a vezetést a fehér mezesek, 11-10. Raviv Pitshon egy Keller Ivánnal történő ütközés után az orrát fogva hagyta el a parkettet, rövid ideig állt is a játék a sérülés miatt. Ez a vendéglátókat fogta meg: Allerik Freeman és a helyi műsorközlő számára kimondhatatlan nevű Filipovics Márkó révén elhúzott a magyar társaság. Sőt, a látogatók csapatkapitánya, Lóránt Péter is megkezdte a pontgyűjtést, míg a játékrészt Filipovics távolija zárta, 13-25.

HIRDETÉS HIRDETÉS

Közel 60 százalékos dobóteljesítménnyel és Filipovics büntetőivel robogott tovább a második negyedben a Fehérvár. Lóránt is hozzátett egyet, Filipovics is beköszönt újra, nyeregbe érezhette magát a látogató, 13-30. Sok hiba csúszott az izraeliek játékába, a vendégek különösebb megerőltetés nélkül növelték tovább a fórjukat. Öt perccel a szünet előtt már a tetemes 21-40 állt a táblán. Keller duplájára Gutt triplával felelt, 14 pontos Alba vezetéssel mehettek pihenőre az együttesek, 33-47.

Dunne és Gutt által jobban kezdte a harmadik periódust a tel-avivi brigád, Lóránt lélektanilag a legjobbkor válaszolt. A csapatkapitány elkapta a fonalat, majd Kellert takarították el keményen felugrás közben, de ez sem akadályozta meg Zenoékat, hogy húszat tegyenek közé. Úgy nézett ki, a Fejér megyeiek nem akarták a végére hagyni a döntést, 45-67.

Az utolsó felvonást Oded Brandwein kettese vezette fel, de Freeman távolija minden kételyt eloszlatott. Lóránt révén megszerezte 80. pontját az Alba, Filipovics ezt megtoldotta kettővel. Ramirez mester ekkor már pihentette legjobbjait, a végén Takács Milán is szóhoz jutott. A dudaszó előtt Heath zsákolásával és Freeman hármasával magabiztosan győzött az Alba, 70-93.

Jegyzőkönyv FIBA Europe Cup, J csoport, 3. forduló Ironi Ness Ziona–Alba Fehérvár 70-93 (13-25, 20-22, 12-20, 25-26) Ironi legjobb dobói: Browne 16/6, Dowe 12, Brandwein 11/3. Vezetőedző: Nadav Zilberstein. Alba Fehérvár: Zeno 8/6, Tóth P. 2, Keller 5/3, Bullock 7, Heath 16/6. Csere: Freeman 18/6, Lóránt 18/3, Filipovics 19/6, Takács Mi. -. Vezetőedző: Jesus Ramirez.

HIRDETÉS HIRDETÉS