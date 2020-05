Csökkentések az öttusázóknál

A vírusjárvány miatt nehéz helyzetbe került a város egyik legismertebb sportklubja, az Alba Volán SC. Fontos személyi kérdésekről döntöttek.

Amolyan állománygyűlésre hívták össze a munkavállalókat az Alba Volán Sportclubnál, a Börgöndi úti sportcsarnokba, ahol a profi öttusázókat, az edzőket és az irodai dolgozókat tájékoztatták a kialakult helyzetről, a gazdasági problémákról. Már látható, a klub bevételei a tavalyi évhez képest negyven százalékkal szerényebbek lesznek, ami kihat a bérekre is. Az alkalmazottak elfogadták a 20 százalékos csökkentést.

– Nem volt jó hangulatú a tájékoztató, igaz, nem is lehetett más – mondja a klubelnök, Tóth István – Pedig nagy tervekkel vágtunk az évnek, ugyanis a sportklubot hatvan éve alapították a közlekedési vállalat dolgozói, valamint fontos dátum, hogy az öttusázók ötven éve kerültek a kötelékünkbe. Mindegyik lényeges, amit érthetően szerettünk volna megünnepelni. Erre kiváló alkalmat adott volna a június végi, július eleji, fehérvári Európa-bajnokság. Emlékezni akartunk az elődökre, valamint példát mutatni az utódoknak. Készülődtünk a nyári eseményekre, két versenyzőnk olimpiai kvótájának nagyon örültünk, tárgyaltunk a szponzorokkal az Eb-ről, az öttusaszakosztály támogatásáról, majd március közepén beütött a krach. Úgy tűnt, minden a legnagyobb rendben, a kontinensviadal kapcsán jól haladtunk a város vezetőivel, ugyanis az Eb nem csak az SC-nek, Fehérvárnak is fontos, ugyanis több száz versenyző, edző és sportvezető mellett egy ilyen rendezvény turizmust is generál. Aztán hirtelen minden megváltozott, a szezon nem indult el. Április közepére kiderült, a korábbi költségvetésünk – ami évente közel 200 millió forint – ezúttal csak a hatvan, jó esetben hatvanöt százaléka áll majd rendelkezésre. Szomorú szívvel kellett döntést hoznunk, minden alkalmazott bérét húsz százalékkal csökkentettük, amit az érintettek elfogadtak. Remélem, túljutunk a válságon, az élet visszatér a megszokott mederbe, mindent megteszünk, hogy a későbbiekben is világeseményeket rendezhessünk.

A szakosztály igazgatója, Vörös Zsuzsa hozzátette, két, a szakosztálynál évek óta dolgozó edzőtől, a vívókkal foglalkozó Salamon Gábortól és a lövészetnél segítő egykori világbajnoktól, Papanitz Zoltántól fájó szívvel megváltak. „Jól dolgoztak, ám mivel nem főállásban voltak nálunk, nem ez a fő bevételi forrásuk, más szakosztályoknál is tevékenykednek, elfogadták a döntést. A versenyzők és az edzők mindannyian másként élték meg a változásokat. Aki családos, hitele van, érthetően rosszabbul, de akadtak, akik igyekeztek pozitívan előretekinteni, ugyanis a bérük csökkent, de a munkájuk megmaradt.”