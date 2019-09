Cseréről cserére kell fejlődniük

Nincs könnyű helyzetben a Fehérvári Titánok fiatal jégkorongcsapata, de messze van még a vészharangok kongatása.

20,78 év, mindössze ennyi a Fehérvári Titánok keretének átlagéletkora, ráadásul 13 játékos még 20 éves sem múlt el – közülük négyen pedig még kiskorúak. Nem kis feladat áll tehát a Kiss Dávid vezetőedző és Arany Máté másodedző irányította szakma stáb előtt, hiszen egy rendkívül fiatal, fizikálisan és mentálisan még rengeteget fejlődő alakulatból kell olyan nagybetűs csapatot gyúrnia, amely jó eséllyel jelentkezhet be a tízcsapatos bajnokság első nyolc – rájátszást érő – helyére majd a végelszámolás során. Az eddigi hat találkozóból csupán egyen született Titánok-siker, míg a Dunaújváros egyszer hét, egyszer pedig nyolc gólig jutott ellenük. A szintén igen fiatal, 29 esztendős vezetőedző azonban készen áll arra, hogy kitartó, szisztematikus munkával idővel felfelé ívelő pályára állítsa csapatát.

– Azt látom, hogy nincs meg a kellő versenyhelyzet a játékosok között, de azért most tenni fogunk, hogy több juniort tudjak játszatni. Így is, úgy is fiatal csapattal fogunk kiállni, és akkor már olyan fiatal fog szóhoz jutni, aki elfogadja a helyét a csapatban, és nem az egyéni érdekeket helyezi előtérbe. A Dunaújváros ellen nem láttam azt a koncentrációt, ami egy ilyen mérkőzésen elvárható, és ha fejben nincs meg a kellő felkészültség, akkor a testet hiába melegítjük be, az nem fog eredményre vezetni – ebben pedig sokat kell még fejlődniük. Egy bizonyos szintig el lehet jutni csak a tehetség révén, de a következő lépés megtételéhez már elengedhetetlen a kemény munka, ehhez pedig a játékosok közötti folyamatos versenyhelyzet kell – ideális esetben már az utánpótlás-korosztályokban is.

Bár az első harmadban nem látszott (0-4), a Brassó elleni hétfői mérkőzésen már teljesen más felfogásban léptünk jégre, sokkal elszántabban és felkészültebben játszottunk. Ebből a találkozóból is sokat tanultunk, ami jellemző lesz az idei szezonunkra, nem egy és nem két mérkőzésünk a tanulásról szól majd – nyilatkozta Kiss Dávid.

– Azon vezető személyiségek helyét, akik a tavalyi szezonban segítettek minket, és a nyáron eligazoltak, új játékosoknak kell átvenniük, ami viszont egy újabb hosszadalmas folyamat, ez pedig az eredményeken is meglátszódik. Apró lépésekkel haladva, cseréről cserére kell fejlődnünk, egyre több pozitív dolgot végrehajtva, és mikor erre a szintre eljutunk, törvényszerűen jönnek majd a győzelmek.