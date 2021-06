Csákvári vezetőedző lett Mónos Tamás

A labdarúgó NB II-ben szereplő Aqvital FC Csákvár bejelentette, hogy Mónos Tamás lesz Visinka Ede utódja a Fejér megyeiek kispadján.

A 2020/2021-es szezon az egy évvel ezelőtti negyedik helyhez képest csalódást keltően indult a Csákvár számára, hiszen az első győzelemre a 13. fordulóig kellett várni. A bajnokság felénél kieső helyen állt az együttes, majd egy huszáros tavaszi hajrával végül nehezen, de bennmaradtak a sárga-kékek a másodosztályban. Ugyan a Fejér megyeieket a szezon során több hullámban is elérte a koronavírus, valamint alapemberek dőltek ki hosszabb időre sérülés miatt, összességében a csákváriak többet reméltek. A gárda több bravúrt is elért az idényben, de közben a közvetlen riválisok ellen hullajtott el fontos pontokat. A rapszodikus teljesítménynek meg is lett a következménye, a klub vezetősége nem hosszabbította meg Visinka Edének és stábjának a szerződését, így a tréner egy jó és egy kevésbe eredményes szezon után távozott.

Az utód a Puskás Akadémiától érkezik Mónos Tamás személyében. Az 53 éves tréner a Győri ETO-ban nevelkedett, majd a Veszprém, az MTK Budapest és a Vasas színeiben összesen 250 mérkőzésen lépett pályára az első osztályban. Játékos-pályafutása alatt, 1990 és 1993 között Belgiumban is kipróbálta magát. A Germinal Ekeren csapatában 21, míg Liège-ben 38 találkozón kapott szerepet, utóbbi együttesben két gólt is szerzett. 1990 és 1995 között a magyar válogatott mezét is magára ölthette, méghozzá 21 alkalommal. 2003-as visszavonulása után elsősorban az utánpótlásban vállalt szerepet, a Kubala Akadémia, majd 2019-től a Puskás Akadémia korosztályos csapatait irányította.

Felcsúton először az U19-es fiatalokkal foglalkozott, majd a most véget ért szezonban az U17-es csapatot irányította. Nem is akárhogyan, hiszen csapatával megnyerte a bajnokságot, úgy, hogy az alapszakaszban mindössze egy vereséget szenvedtek el, majd később a csoportküzdelmekben már veretlenek maradtak. A felcsúti akadémiától a szakember búcsúja szépen sikerült, hiszen már bajnokként tegnap délelőtt 2-1-re megverték a Ferencvárost. Mónos Tamás edzői karrierje során utánpótláscsapatokat irányított, ezt a tapasztalatot kamatoztatni tudja majd Csákváron is, hiszen a Puskás Akadémiával szoros partnerségi viszonyban álló klub előszeretettel épít a Felcsútról érkező fiatal, tehetséges játékosokra.

A csákvári szurkolók számára a másodedző személye nem lesz ismeretlen, hiszen a pályaedző az a Burányi Tamás lesz, aki korábban, 2011 és 2014 között a másod-, illetve harmadosztályban játékosként segítette a Fejér megyei klubot.

A csapat felkészülése az új idényre június 14-én kezdődik majd.