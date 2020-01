Csákvári mozgások

Mint már beszámoltunk róla, orvosi vizsgálattal kezdte január második hetét az Aqvital FC Csákvár – ám kisebb-nagyobb változások is történtek azóta.

Az új évtizedben most találkozott először az NB II.-es labdarúgócsapat nagy része, három játékos jelent ez alól kivételt, két különböző ok miatt. Nándori Botond és Deutsch László a Puskás Akadémia NB I.-es keretével kezdte meg a felkészülést, és el is utaztak a hétvégén az Ibériai-félszigetre – valószínűleg az őszi idényben mutatott kiemelkedő teljesítményükkel érdemelték ki a lehetőséget. Ők egészen az edzőtábor végéig a felcsúti klubbal készülnek, sorsuk azt követően dől el.

A harmadik személy Falusy Bálint, aki szabadon igazolható játékosként az NB III.-as VLS Veszprém együttesével tárgyal, s így nem csatlakozott a Visinka-legényekhez, akik már meg is kezdték az edzéseket.