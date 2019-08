Csákvár: nem adják olcsón a bőrüket

Vasárnap 19 órakor két olyan együttes találkozik a Tersztyánszki Ödön Sportközpontban, amelyek háza táján rendkívül sok dolog történt az elmúlt hónapokban.

Új seprű jól seper – tartja a mondás. Ha ezt vesszük kiindulási alapnak, akkor jó derbire van kilátás Csákváron, a Merkantil Bank Liga labdarúgó NB II nyitányán. Mind az élvonalból meglepetésre kipottyanó MTK, mind a tavaly stabil középcsapatnak számító Aqvital FC alakulatát új szakvezető dirigálja. A fővárosiak Michael Boris személyében látják a megváltót, abban bíznak, az U21-es magyar válogatott éléről távozó német tréner „postafordultával” visszavezeti őket az NB I-be. A Vértes lábánál azonban mások a célok, már azért is, mert Visinka Ede fiatal társaságából egyelőre hiányzik a rutin. Bár az AFC új mestere erre is lát megoldást.

– Nagy lendülettel vetettük bele magunkat a munkába – kezdte a pro licences szakember. – A stáb tagjaival már egy ideje együtt dolgozunk: Berndt Andris már a Puskás kettőnél a jobb kezem volt, az erőnlétért felelős Papp Róbert filozófiáját is három éve ismerem, egyedül a Budafokról érkező kapusedzőnek, Bíró Szabinak kellett bemutatkoznia.

Összesen tizenhárman távoztak Csákvárról, a helyükre eleinte felcsúti ifjak érkeztek, így a 47 éves zombori születésű Visinkának a legfőbb feladata az volt, hogy „tapasztalattal” vértezze fel az övéit.

– Nem kevés erőfeszítéssel alakítottuk ki a keretet az elnök úrral, Nagy Sándorral. Szerencsére az akadémián volt miből meríteni, de csak „gyerekekkel” nem lehet felvenni a versenyt a profik között, ezért volt szükségünk olyanokra, mint Tányéros Ádám, Baracskai Roland, Albert István vagy Csató Martin. Galambos Ádám és Farkas Aurél egyaránt az első osztályban próbált szerencsét a felkészülés kezdetén, szerencsére mindkettejüket sikerült megtartani.

Az eddigi csapatkapitány, Sándor György visszavonulása váratlanul érte a kék-sárgák vezetőségét, így az utolsó pillanatban szükség volt még egy „minőségi” igazolásra, Madarász Márk személyében.

– Gyuri óriási lehetőséget kapott azzal, hogy Gera Zoli segítője lehet az U21-es nemzeti együttesnél. Fájó szívvel, de örömmel mondtunk le róla, megható körülmények között búcsúzott. Márk egy más típusú, nagyon jó rúgótechnikával megáldott labdarúgó, az öltözőnek is hasznos tagja. Úgy gondolom, mindenkinek meggyűlik a baja velünk.