Csakis magukat okolhatják a fiatalok

Az NB III-as labdarúgó-bajnokság 11. fordulójában a mérkőzést kettős emberhátrányban befejező MOL Vidi FC II fiataljai sima vereséget szenvedtek.

Pápai Perutz FC– MOL Vidi FC II 3-0 (2-0)

Perutz Stadion, 300 néző, vezette: Görög Márió.

Pápa: Sánta – Nagy T., Jurik (Szabó T. 67), Szabó Zs., Szénási, Ivancsics, Dóczi, Iványi (Havasi 67.), Bohner, Somogyi, Böröczky (Benecz, 76.). Vezetőedző: Rozmán László.

Vidi II: Hársfalvi – Tarnóczi, Lencsés, Tajti, Zeke – Tamás O. (Horváth B., 60.), Kristán (Laczkó K., 60.) – Pápai, Komódi, Kojnok – Galacs (Vastag, 68.). Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Gólszerző: Szabó Zs. (33., 90.), Ivancsics (42.)

A múlt heti, Puskás Akadémia II elleni presztízsgyőzelem (2-1) után a döntetlenkirály Pápa otthonában igyekeztek újabb diadalt aratni Tímár Krisztián tanítványai. A székesfehérváriak Hársfalvin kívül nem szerepeltettek visszajátszót, ennek ellenére ők kezdték jobban a találkozót. Sorra alakultak ki a veszélyes szituációk Sánta kapuja előtt: Galacs két ziccert is elpuskázott az első húsz percben, majd Pápai választott rossz megoldást kecsegtető helyzetben. Ezek után szinte már értelemszerűen a hazaiak szereztek vezetést, Szabó Zsolt egy szöglet utáni kavarodás végén közelről mattolta Hársfalvit, 1-0. A térfélcsere előtt aztán tovább nőtt a különbség, a ritkán hibázó fehérvári hálóőr rossz labdaérintését követően Ivancsics Gellért emelt az üres kapuba, 2-0.

A szünetet követően kilenc főre fogyatkoztak a piros-kékek, Komódi az 55., míg Pápai a 63. percben gyűjtötte be második sárgáját, utóbbiért ráadásul tizenegyest is ítélt Görög Márió, ám Szabó büntetőjét bravúrral védte Hársfalvi. Az eset után a kettős emberhátrányban játszó vendégek kétszer is szépíthettek volna, de Horváth próbálkozását hárította Sánta, Lencsés fejese pedig a felső lécen csattant. A hazai oldalon a csereként pályára lépő, korábban a Vidi II színeiben NB III-as gólkirályi címig jutó Havasi Dániel lőtt egy kapufát, a végeredményt pedig a duplázó Szabó állította be, 3-0. A Vidi II a 6. a tabellán.