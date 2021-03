Csak kergettük a németeket

Csehország és Olaszország 1-1-es döntetlenjével, valamint Spanyolország Szlovénia felett aratott 3-0-s győzelmével kezdődött a magyar–szlovén közös rendezésű U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság. A magyarok Németországgal csaptak össze a Sóstón.

A kék szín dominál mostanság a Sóstói Stadionban. Az U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság jegyében matricázták át a fehérvári arénát, s a létesítmény díszfényei is kékes sugarakat vetettek a Csíkvári út lezárt parkolóira. Nagy volt a készültség, ugyan nézők nem lehettek ott a rangos tornán. Az U21-es Eb-n 23 év alatti játékosokból verbuválhattak a válogatottak, s meg kell hagyni, a magyarok első ellenfele, a német egylet igen nívós keretet alkotott.

A mindenkori U21-es korosztályos válogatott azonban már többször is diadalittasan zárhatta meccseit, amikor Székesfehérváron játszott. Nyolc alkalommal mérkőzött a közvetlen utánpótlás Sóstón. Az 1983-as, görögök elleni 1-1-es döntetlen után talán a legemlékezetesebb mérkőzés az 1989-es volt, mikor Spanyolország fiataljait a Videoton kiválóságának góljával verték a magyarok 1-0-ra. Az akkori hős, Csucsánszky Zoltán manapság már épp az utánpótlásneveléssel foglalkozik, s minden bizonnyal kényelmetlenül mozgolódott a képernyő előtt a mostani németek fölényét látva.

Már ránézésre is komoly volt a németek fizikális fölénye, s bizony technikában és koncentrációban is a magyarok fölé nőttek. Persze kellett ehhez a 4-5-1-es hadrendben futballozó hazaiak megilletődöttsége is. Németország már az elejétől nyomást helyezett Bese kapujára, s az első fél­óra alatt körbe is lőtték. A 12. percben Dorsch járt rettentő közel a gólhoz, jobb lábas lövése érintette az oldalhálót. A bal szélen borzasztó agilisen mozgó Raum sem sokkal tévesztett célt, s Maier is riogatott egy átlövéssel. A Mol Fehérvár FC védőjét, Bolla Bendegúzt, valamint az exfehérvári Mocsi Attilát, no és persze a két Puskás Akadémia-harcost, Deutsch Lászlót és Kiss Tamást is soraiban tudó magyarok hősiesen védekeztek, a német kapuig egyszer jutottak el, még a meccs elején. A 30. perctől feljebb tudta tolni védekezését a Gera Zoltán dirigálta magyar gárda.

Egyik szakvezető sem gondolta úgy a szünetben, hogy változtatni kellene. Stefan Kuntz bízott benne, hogy pályán lévő fiai majd csak felőrlik a magyarok ellenállását, azonban Gera Zoltán legényei állták a sarat. A fordulás után is főként a német lábakon táncolt a labda, de a mieink valamivel szervezettebben védekeztek, mint a szünet előtt, így helyzet nélkül csorogtak a percek. Építkezni továbbra sem volt képes a magyar csapat, rengeteg hibával futballoztak, sok volt a rossz passz, az eladott labda. A 60. percben kettőt is cserélt Gera Zoltán, főként a támadásokat erősítvén, azonban a 61. minutumban nem a mieink, hanem a németek szereztek vezetést. Baku jobbról érkező ívelésére a belga Anderlecht támadója, Lukas Nmecha érkezett, s a fellegekbe emelkedve fejelt a bal felső sarokba, 0-1. Alig telt el négy perc, s egy tűzijátékot zárt közeli találattal a Wolfsburg játékosa, Bote Baku – Raum parádés bejátszását helyezte a hálóba, 0-2. Padlóra kerültek a mieink, a germánok akkor kerültek helyzetbe, amikor csak akartak. Két zörgő kapufa után aztán a Bírótól kapott ajándéklabdát ismét Baku gurította a magyar hálóba, 0-3. A hajrában Bese nyújtózásai is kellettek, hogy ne legyen csúfosabb a párharc vége. A magyar U21-es válogatott szombaton Románia ellen javíthat Budapesten.