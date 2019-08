Csak futottak az eredmény után

A Dunaújvárosi Acélbikák együttese lejátszotta az előszezon második felkészülési mérkőzését a hosszú éveken át az osztrák jégkorongligában (EBEL) szereplő Olimpija Ljubljana ellen.

Olimpija Ljubljana–Dunaújvárosi Acélbikák 3-1 (1-0, 1-1, 1-1)

Két mérkőzést játszik a felkészülés jegyében a DAB déli szomszédunknál, amely előbb az Olimpija Ljubljana otthonában lépett jégre, majd ezt követően Jesenicébe látogat.

A hosszú utazás miatt kissé álmosan, visszafogottan kezdett Miroslav Ihnacak csapata, és a vendéglátók irányították a játékot. A dunaújvárosiak kontrái sorra kimaradtak, ezt pedig szigorúan büntették a zöld-fehérek: Luke Zorka jól eltalált távoli lökete kötött ki a harmad vége előtt Wes Hughson ketrecében, 1-0.

Az első szünet után Azari Zsolt szólóból sem talált be, ellenben egy kapu előtti kavarodást követően Saso Rajsar növelte a szlovén előnyt, 2-0. Az Acélbikák együttese nem adta fel, egy formás akció zárásaként Keegan Dansereau vette be a hazai kaput, 2-1.

A folytatásban a Fejér megyeieknek több sanszuk is volt az egyenlítésre, de ezeket a lehetőségeket sorra elpuskázták. Ezután kiegyenlített játék folyt, ám kilenc perccel a mérkőzés lefújása előtt Mark Sever góljával növelte előnyét az Olimpija, 3-1. A hajrában aztán több kiállítást is kiosztottak a játékvezetők mindkét oldalon, ezek az előnyök ugyan számos gólszerzési alkalmat kínáltak, de nem tudtak élni velük a felek, így már nem változott az eredmény.