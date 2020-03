Csak előretekinthet Hornyák Zsolt csapata

Drámai párharc végén Pillár Róbert szögletből – a rendes játék­idő utolsó percében – szerezte meg az egyenlítő találatot a Mezőkövesd Zsóry FC csapatának a Puskás Akadémia FC ellen a labdarúgó Magyar Kupa nyolcaddöntőjének visszavágóján, ezzel kiharcolva a továbbjutást. Hornyák Zsolt értékelt a mérkőzést követően.

– Kicsit szomorú vagyok az 1-1-es eredmény miatt, úgy éreztem a második félidőben, hogy tovább tudunk jutni, hiszen aktívabbak voltunk az elsőhöz képest. Taktikát változtattunk – mélységből szerettük volna várni a Mezőkövesdet, de hibákat is követtünk el, a lepattanó labdákat nem tudtuk kellő mennyiségben megszerezni. Támadóbb felfogásban gondolkodtunk, ezért Joel van Nieff helyére Artem Favorovot, egy támadó beállítottságú játékost küldtem be, ezzel, úgy érzem, a középmezőnyt uralni tudtuk – értékelt a szakember, aki szerint ha a hosszabbításig elért volna csapata, nagy valószínűséggel megnyerik a találkozót.

– Csináltunk két perccel a vége előtt egy durva hibát, nem jól védekeztük le a kövesdiek szögletét, ők pedig meg is büntettek minket. Győzni, nyerni, továbbjutni jöttünk, de gratulálnunk kell a Mezőkövesdnek a továbbjutásukhoz.

Egyébiránt túl sokáig nem int búcsút a Mezőkövesdi Városi Stadionnak a felcsúti gárda, hiszen a hét végén revansot vehetnek akár Kuttor Attila legénységén – szombaton 17 órakor ugyanis bajnoki fordulót is játszik egymással a két klub, de egyvalami nem lesz szokványos.

– Messze nem megyünk, mivel a hét végi bajnoki fordulót is itt játszuk. Nagyon sajnálatos, hogy a koronavírus miatt zárt kapus mérkőzést vagyunk kénytelenek játszani. Nézők nélkül a foci nem nagyon élvezetes, ennek ellenére én és a csapatom mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy felzárkózzunk a bajnokságban is, és végig harcban legyünk az Európa-liga-indulás jogáért.

A két gárda november végén találkozott már a Panco Arénában, s akkor is hasonló volt a mostanihoz a helyzet – Ezekiel Henty korai góljára Alekszandr Karnickij az utolsó pillanatokban tudott válaszolni, s egyben pontokat rabolni Felcsútról. Egyértelműen hatpontos meccsre készül a PAFC, ahogy Hornyák Zsolt is előrevetítette, de a szituáció hasonló, mint a kupameccs előtt – még soha nem sikerült három pontot érő eredménnyel hazatérnie a Puskás Akadémiának Mezőkövesdről. Most itt az alkalom.