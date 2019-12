Csak az otthoni pálya szól a Titánok mellett

Alsóházi rangadót játszik egymással a Fehérvári Titánok és a Hokiklub Budapest csapata a jégkorong Erste Ligában – mindkét csapat pocsék formában várja a találkozót.

Novemberben kétszer is farkasszemet nézett egymással a két alakulat. Az első találkozó a fővárosban volt, a hazai környezet pedig a vendéglátóknak kedvezett – Jens Brandström legénysége 5-3-ra múlta felül a kék-fehéreket. A visszavágót azonban már behúzta Kiss Dávid csapata szűkösen, 4-3 arányban.

Az azóta eltelt 7 mérkőzésen kétszer tudott nyerni mindössze a koronázóvárosiak második számú együttese (az első az EBEL ligában játszik, a Hydro Fehérvár AV19 – a szerk.), így szemmel látható, hogy nem életük formájában várják az összecsapást a Titánok, annak ellenére sem, hogy nemrég a tabella második helyén álló Ferencvárost verték a fővárosban.

Jóllehet, a Hokiklub is megélt már szebb időket – a leg­utol­só 6 mérkőzésüket egyaránt elvesztették, és nem is akárhogyan. A naptári tél beköszöntével nem érkezett cudar időjárás, ám a Hokiklub biztosan nem fázott meg, hiszen mindjárt egy 8–0-s zakót adott rájuk a Ferencváros, majd az erdélyi túráról sem sikerült pontokkal hazatérniük (Gyergyó ellen 3-2; Brassó ellen 5-4 – a szerk.).

Ezek után az Acélbikáktól is kaptak kilencet, ráadásul otthon, majd a hab a tortán a sereghajtó Schiller Vasastól elszenvedett vereség volt – igaz, itt egészen büntetőkig mentek. A Ferencváros elleni hazai pályán elszenvedett kétgólos vereség még egy jó eredménynek számít, de már lehet, nem is emlékeznek a fővárosiak, hogyan is kell győzelmet szerezni az Erste Ligában.

Mindkét gárda tehát borzasztó formában van, most az egyikük talán tehet egy lépést a helyes irányba – s erre most a Fehérvári Titánok az esélyesebbek. Nemcsak a hazai pálya miatt, hanem a Ferencváros elleni bravúros győzelem segíthet szellemileg (és fizi­kai­lag is) átlendülni a karácsonyi holtponton, és elhitetni a játékosokkal, hogy bármire képesek lehetnek.

A találkozót 17.30-kor rendezik az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban.