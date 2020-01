Csak Alekszejev döntős

Miután Alekszejev Tamara az ötödik helyen kvalifikálta magát a Peridot nemzetközi fedett pályás öttusaverseny női döntőjébe, a mezőny másik fehérvári pentatlonistája, Málits István küzdött, de lecsúszott a fináléról.

Az Alba Öttusa SE kiváló versenyzője, Alekszejev Tamara magabiztosan vívta ki a finalista tagságot a hagyományos idénynyitó öttusaviadalon. A fedett pályás megmérettetés mind a férfiaknál, mind a nőknél népes és nívós mezőnyt verbuvált, ami nem véletlen, hiszen a tokiói nyári játékok évében a budapesti küzdelem is olimpiai kvalifikációs pontszerző verseny.

A férfiak is két selejtezőcsoportban versengtek a 36 döntős helyért. A Volán Fehérvár öttusázója, Málits István nem brillírozott a medencében, de nem is az úszás a legerősebb száma. 27. pozícióját azonban egészen a 12. helyig javította a vívópáston, ahol 21 győztes asszó mellett csak 14 vereséget szenvedett, s így a hetedik legjobb párbajtőrforgató volt a csoportban. A mezőny maradt a BOK csarnokban, hogy a laser-runnal rangsoroljanak végleg. A kombinált számban megtorpant a volános Málits, és nem tudta megtartani biztos kvalifikáló helyét: huszadikként zárt, s Marosi Ádámmal karöltve nem jutott tovább. Azonban a magyarok közül Regős Gergely, Kardos Bence és Bereczki Richárd is továbblépett a szombati döntőbe.