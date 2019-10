Csak a szokásos zakó

Négy mérkőzés óta tartó vereségszériát kellett volna megszakítania a Hydro Fehérvár AV19 jégkorong csapatának az EBEL 9. fordulójában. Azonban éppen Linzben, ahol az elmúlt évek során nem sok babér termett az Ördögök számára.

Nem indult zökkenőmentesen ez a linzi összecsapás sem. A jégkészító gép meghibásodása miatt húsz perc késéssel indul útjára a pakk, s az első harmad nem a fehérváriak szája íze szerint alakult. A Linzből a koronázóvárosba költöző Ouzasnak kellett védenie a meccs elején korábbi csapattársainak támadása után, de a másik oldalon Kickert sem maradt munka nélkül, Yogan szúrt bele jó ütemben egy kékvonalas lövésbe. A találkozó első emberelőnyét kihasználatlanul hagyta Hannu Järvenpää együttese, annak ellenére, hogy harcosabb játékkal rukkoltak elő a kék-fehérek. Nem lehetett panasz a tempóra, s kiegyenlített volt a játék, de Sille és Kóger korongja is cél tévesztett. Átvette az irányítást a Volán, de az elpuskázott helyzetek nem maradtak megtorlás nélkül. Két perccel a harmad vége előtt Marco Brucker talált be közelről, 1-0.

A középső periódusban nem kezdett rosszul a Fehérvár, emberfórban forgatott jó ütemben a linzi ketrec környékén, de Sarauer nem talált be. Aztán a hazaiak domináltak, Ftorek be is talált, de rövid videózás után a játékvezetők nem adták meg a gólt. Megküzdött az emberhátrányokkal a Volán, Dragan Umicevic a 29. percben maradt egyedüla hosszú oldalon és az üres kapuba helyezett, 2-0. A harmad vége felé két percen belül két gólt kapott a fehérvári egylet. Előbb egy védelmi hibát követően Valentin Leiler lőhetett tisztán – emberelőnyben (3-0), majd miután elcserélte magát a Linz, nem hogy szépítettek volna Kógerék létszámfölényes helyzetben, inkább újabb gólt kaptak. Stefan Gaffal szólózott, 4-0.

A záró harmadot a fehérváriak kezdték aktívabban, de hiába rohamoztak, Kickert állta a sarat a ketrec előtt. Ez egyre inkább görcsössé tette a fehérvári sorokat. Hiába alakított ki több helyzetet is, ráadásul két alkalommal emberelőnyben hokizhatott a Volán, a percek múltával kezdett beletörődni a megváltoztathatatlanba: nem tud nyerni Linzben. Szomorú tény, hogy nem csupán pont, de szerzett gól nélkül is maradt a Hydro Fehérvár AV19, s ezzel tovább nőtt a szakadék az utolsó előtti helyen tanyázó fehérváriak és az ellépni igyekvő mezőny között.

Vasárnap 17.30-kor a Bolzano látogat a Raktár utcába.