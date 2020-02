Csak a győzelem lebeghet a Hydro-Fehérvár AV19 játékosai előtt

Az Erste Bank Eishockey Liga középszakaszának alsóházi rájátszásának 9. fordulójára kerül sor csütörtökön este 19.15-kor. A Hydro Fehérvár AV19 a HC Orli Znojmo együttese ellen próbálja meg a szinte már-már lehetetlennek látszó feladatot.

Pedig vasárnap este a VSV elleni összecsapáson öt perccel a rendes játékidő vége előtt minden szépnek és jónak tűnt.

A Volán két góllal vezetett Andrew Sarauer találatát követően, és az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok publikuma elkönyvelte azt, hogy idén már ezzel bebiztosították kedvenceik a helyüket a legjobb nyolc között, és ott lesznek a playoffban. Aztán erre persze a Villach is rátett egy lapáttal, előbb Brodie Reid egy percen belül közelebb lőtte a karintiaiakat, majd emberelőnybe kerültek a látogatók. Ezt aztán ki is használta a korábban már eredményes Patrick Bjorkstrand, aki kapásból úgy kilőtte a rövid felsőt, hogy Michael Ouzas még a bárdját sem tudta felemelni, mert a korong már addigra a hálóban pihent.

Azt hihettük ekkor, hogy Antti Karhula időkérése után leviszi kapusát, de nem ez történt, így aztán maradt a három-három, és jöhetett a hosszabbítás. Amely nem hozott újabb változást, ellenben a szétlövésben a Villach bizonyult eredményesebbnek. Ők ezzel bejutottak a playoffba, mi pedig számolgathatunk tovább.

Még ugyan nem maradt le a fehérvári gárda a rájátszásról, ám ez továbbra sem biztos, mert matematikailag még összehozható olyan eredménysor az utolsó két fordulóban, hogy a Volán márciusban is játszhasson az EBEL-ben. Ehhez persze elengedhetetlenül szükség lenne arra, hogy ma este a HC Orli Znojmo ellen nyerjenek a kék-fehérek, majd a záró fordulóban a már szintén biztosan playoffozó Linz vendégeként is. Más kérdés, hogy közben erősen szurkolni kell azért, hogy a többi eredmény is szerencsésen alakuljon, és a fehérváriak „kedvére” tegyenek a riválisok.

Az első lépés tehát a Znojmo legyőzése lenne, amely nem lesz egyszerű, de a középszakaszban ezt a fegyvertényt, idegenben már egyszer megtette a Volán. Igaz, még mindez az első játéknapon történt, egy korántsem habkönnyű találkozón. Itt a 3. harmadban előbb egyenlített Stipsicz Bence, majd Erdély Csanád már a vezetést is megszerezte, ám ezt Robert Flick gyorsan egalizálta. Mivel több gól már nem született, jöhetett a ráadás, melynek 4. percében a fehérvári Tim Campbell a saját alapvonalától megindulva végigszlalomozott a pályán, majd belőtte a győzelmet és a két pontot jelentő találatot (2-3).

Hasonló forgatókönyvet – kivéve a hosszabbítást – most is el tudnánk képzelni.